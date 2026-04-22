Puerto Williams quedó incomunicado por más de 24 horas tras falla en la Fibra Óptica Austral

La interrupción afectó servicios de datos y comunicaciones, mientras autoridades locales y la comunidad reportaron falta de información oportuna sobre la contingencia.

Una falla en la Fibra Óptica Austral (FOA) dejó a Puerto Williams sin servicios de datos y con conectividad intermitente desde la tarde del sábado 18 de abril, afectando a la totalidad de la localidad.

Según información de Senapred, la falla se produjo en el segmento 1C del cable y obligó a la empresa a desplegar trabajos de localización mediante un buque especializado. Durante varias horas, la comunidad y autoridades locales no contaron con información oficial oportuna sobre lo ocurrido.

La contingencia impactó directamente en el funcionamiento cotidiano de la ciudad, con sistemas de pago electrónico inestables, servicios portuarios y navieros afectados, y redes móviles operando de forma intermitente. La dependencia de la conectividad digital en la zona dejó en evidencia la fragilidad del sistema ante este tipo de eventos.

Durante la jornada del domingo, la Subsecretaría de Telecomunicaciones informó que mantenía coordinación con la empresa responsable y había activado medidas como el roaming de emergencia para facilitar la conectividad.

La situación reabre cuestionamientos sobre la resiliencia de la infraestructura crítica en Puerto Williams, donde la conectividad depende principalmente de un único sistema sin alternativas operativas.