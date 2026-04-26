Rodríguez Elizondo: académico y exembajador chileno se integra a la Academia del Reino de Marruecos

El abogado, académico, diplomático y también columnista de El Mostrador, José Rodríguez Elizondo, fue investido como nuevo miembro de la Real Academia de Marruecos, en una ceremonia realizada en el marco de la 51ª sesión del organismo, que durante tres días reunió a expertos de distintas partes del mundo.

Su incorporación forma parte de un proceso iniciado hace cuatro años, cuando un comité designado por el rey Mohammed VI eligió a los nuevos integrantes. En total fueron siete, provenientes de Sudamérica, Europa y Asia, en áreas que van desde la política internacional hasta la climatología y la filosofía.

Con una trayectoria larga en el análisis internacional, Rodríguez Elizondo fue embajador de Chile en Israel, académico de la Universidad de Chile y una voz habitual en el debate público sobre geopolítica. Su trabajo fue reconocido con el Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales en 2021.

En su intervención, puso el foco en el escenario global actual y lanzó un diagnóstico directo: el mundo —dijo— está viviendo una “tercera guerra mundial fragmentada”. Según explicó, se trata de una etapa de transición marcada por guerras, tensiones simultáneas y una globalización cada vez más fracturada. En ese contexto, advirtió que la diplomacia pierde peso frente a la fuerza, mientras crece la incertidumbre sobre el nuevo orden internacional.

También apuntó a la fragilidad de las democracias frente a la capacidad de las dictaduras para sostenerse en el tiempo, y a un cambio en la lógica de equilibrio global: desde la disuasión nuclear hacia formas más inestables de conflicto. Incluso mencionó guerras como las de Ucrania e Irán como señales de lo que podría venir.

La jornada incluyó exposiciones de otros nuevos miembros. El exjefe de la OMC, Pascal Lamy, abordó los desafíos de gobernanza global frente a la inteligencia artificial; el filósofo suizo Dominique Bourg habló del paso desde el “derecho al clima” al “derecho al medio ambiente”; y el excanciller peruano Luis González Posada centró su intervención en la historia de golpes de Estado y dictaduras en América Latina.

También participaron el académico chino Li Anshan, quien reflexionó sobre civilización y colonialismo; el ex primer ministro peruano Luis Solari, que puso el acento en la fraternidad en tiempos de crisis; y el director de museos Stefan Weber, que defendió el rol cultural frente a teorías conspirativas y discursos extremistas.

La incorporación de Rodríguez Elizondo se da en este contexto más amplio: una academia que busca sumar voces globales para discutir los grandes temas del presente, desde la geopolítica hasta los desafíos culturales y tecnológicos.