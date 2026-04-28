Detienen a Francisco Kaminski por Ley de Drogas pero queda libre porque sólo llevaba “unos gramos”

Durante la madrugada de este martes, la Policía de Investigaciones detuvo al comunicador Francisco Kaminski en el marco de un amplio operativo liderado por la Brigada Antinarcóticos Metropolitana y la Fiscalía Sur.

El procedimiento se realizó cerca de las 05:30 horas en el domicilio de Kaminski, en la comuna de Las Condes, como parte de una investigación por lavado de activos asociado al narcotráfico.

Según antecedentes preliminares, la indagatoria apunta a una organización criminal compuesta por más de 20 personas, vinculada a la venta irregular de vehículos mediante empresas de fachada.

En ese contexto, la PDI allanó al menos 26 domicilios ubicados en comunas de la Región Metropolitana, entre ellas Las Condes, La Reina, La Florida, Lo Prado y Puente Alto, además de operativos en las regiones de Valparaíso y O’Higgins.

La investigación incluye delitos de estafa reiterada y falsificación de instrumento público, causas que surgieron como arista de otra pesquisa relacionada con narcotráfico.

El operativo fue denominado “Operación Rey David”, debido a que uno de los líderes de la organización llevaría ese nombre y sería propietario de una automotora en Puente Alto.

De acuerdo a información conocida durante el procedimiento, Kaminski inicialmente no figuraba como imputado en la causa, sino como sujeto de interés, mientras se buscaba establecer un eventual vínculo con la red investigada. Sin embargo, durante el allanamiento se concretó su detención por infracción a la ley de drogas.

Con el correr de las horas, el comunicador quedó en libertad, debido a que, en sus propias palabras, sólo “me encontraron unos gramos de marihuana”.

“Estaba como testigo y me encontraron unos gramos de marihuana. Por eso me llevaron detenido”, señaló Kaminski mientras salía de la Brigada Antinarcóticos.

El comunicador, quien mantiene denuncias previas por estafa, será formalizado durante esta jornada, instancia en la que se conocerán los delitos específicos que le imputará el Ministerio Público.