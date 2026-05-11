Estudio Tironi-Datavoz: 1 de cada 3 personas carece de capacidad de respuesta frente a altos riesgos

Uno de cada tres chilenos enfrenta actualmente altos niveles de vulnerabilidad y carece de herramientas suficientes para responder ante crisis económicas, delitos o situaciones adversas. Así lo concluyó el Monitor de Riesgos y Resiliencia (MRR), el primer estudio desarrollado en conjunto por TIRONI y Datavoz.

Según la medición, un 33,2% de las personas se encuentra en una situación de alta vulnerabilidad, combinando elevados riesgos con bajas capacidades de respuesta y escasas redes de apoyo.

El informe sostiene que este segmento concentra mayores dificultades económicas, más exposición a hechos delictuales y menores posibilidades de adaptación frente a escenarios complejos.

Uno de los principales hallazgos del estudio es que la inseguridad económica aparece hoy como un eje central en la experiencia cotidiana del riesgo.

Más allá de la delincuencia, factores como la incertidumbre respecto a los ingresos, la dificultad para cubrir gastos básicos y la incapacidad de enfrentar imprevistos económicos se instalaron como elementos decisivos en la percepción de seguridad de las personas.

A diferencia de otras mediciones tradicionales, el Monitor de Riesgos y Resiliencia incorpora no solo la exposición al riesgo, sino también las capacidades concretas con que cuentan las personas para responder y adaptarse.

“La evidencia muestra que el riesgo no se vive de manera homogénea”, señaló Denisse Vega, socia de TIRONI.

“Hay diferencias importantes en las herramientas que tienen las personas para enfrentarlo, y eso termina configurando realidades muy distintas dentro del país”, agregó.

El estudio identificó cuatro perfiles sociales: “Desbordados”, “Tensionados”, “Frágiles” y “Adaptativos”.

El grupo más vulnerable corresponde a los “Desbordados”, donde un 82,6% declara dificultades para cubrir gastos básicos y un 44,3% asegura haber sido víctima de delitos.

En contraste, los llamados “Adaptativos” presentan menor exposición al riesgo y mayores niveles de estabilidad. Un 72,4% de ellos podría sostener sus gastos entre uno y tres meses sin ingresos.

La investigación también detectó un grupo denominado “Frágiles”, compuesto por personas con baja exposición actual al riesgo, pero con muy pocas herramientas para enfrentar futuros problemas económicos o sociales.

“Son personas que hoy no enfrentan grandes riesgos, pero que cuentan con pocas herramientas para responder si sus condiciones cambian”, explicó Paulina Valenzuela, socia fundadora de Datavoz.

En materia económica, el informe muestra que entre los sectores más vulnerables existe una fuerte percepción de deterioro futuro. Entre los “Desbordados”, un 90,2% anticipa dificultades económicas en los próximos meses y un 31,3% asegura que no podría sostener sus gastos ni siquiera por una semana si dejara de percibir ingresos.

El estudio además concluye que gran parte de la capacidad de respuesta frente a situaciones adversas sigue dependiendo principalmente de redes personales y familiares, más que de apoyos institucionales.

“Lo que vemos es que la seguridad se está jugando en lo cotidiano: en la capacidad de sostener ingresos, enfrentar gastos y proyectar estabilidad”, sostuvo Valenzuela.

Si quieres revisar el estudio, sigue el siguiente link.

MRR – Resumen El Mostrador