Presidente Kast criticó llamado a movilizaciones contra el Ejecutivo

El Presidente José Antonio Kast volvió a tensionar la relación con el Partido Comunista luego de reaccionar públicamente a los llamados de movilización realizados por la diputada Lorena Pizarro.

La parlamentaria comunista sostuvo que para enfrentar al actual Ejecutivo “hay que organizarse” y “movilizarse”, cuestionando además que el Congreso pueda resolver por sí solo las demandas sociales. “Hay una lógica que se instaló después del ‘90, que se cree que el Congreso resuelve todo”, afirmó Pizarro en conversación con Radio Nuevo Mundo.

La diputada agregó que “si nosotros tenemos las graderías y afuera del Congreso la gente protestando por sus derechos, otro gallo canta”. Además, advirtió que “nosotros no vamos a poder revertir lo que quiere hacer el Ejecutivo, este gobierno de extrema derecha, si no se organiza el pueblo”.

Las declaraciones generaron una inmediata reacción desde La Moneda. A través de su cuenta en X, Kast acusó al Partido Comunista de intentar trasladar el conflicto político a las calles tras perder el poder.

“Durante cuatro años, el Partido Comunista fue parte del gobierno y ocupó tranquilamente La Moneda. Hoy, luego de ser derrotado en las urnas, busca agitar las calles y frenar los avances que democráticamente impulsan el Gobierno y el Congreso”, escribió el Mandatario.

El jefe de Estado agregó que “los chilenos quieren soluciones, no más violencia”.

Durante cuatro años, el Partido Comunista fue parte del gobierno y ocupó tranquilamente La Moneda. Hoy, luego de ser derrotado en las urnas, busca agitar las calles y frenar los avances que democráticamente impulsan el Gobierno y el Congreso. Los chilenos quieren soluciones, no… — José Antonio Kast Rist (@PresidenteKast) May 11, 2026

La controversia también abrió un nuevo flanco político entre oficialismo y oposición respecto al rol de las movilizaciones sociales en el actual escenario político.

Desde Renovación Nacional, el diputado Diego Schalper cuestionó el tono de las declaraciones de Pizarro y llamó al resto de la oposición a tomar distancia. “¿No existe un sector de la oposición dispuesto a separarse de esto?”, planteó.

El parlamentario agregó que “ser democrático es incompatible con estas reflexiones y modos de proceder”. Schalper sostuvo además que el país debe enfrentar la polarización y la violencia política.

“Chile tiene que enfrentar la polarización y la violencia. La denunciaremos, la enfrentaremos y la superaremos”, afirmó.

Desde el PC también respondieron a este emplazamiento de Kast: “Declaraciones del Presidente Kast contra el Partido Comunista son gratuitas e injuriosas. Los comunistas defendemos la democracia. Son otros los que buscan gobernar por decreto para favorecer a los más ricos y arrebatarle la salud y la educación a los chilenos”, señaló el diputado Luis Cuello en X.

Declaraciones del Presidente Kast contra el Partido Comunista son gratuitas e injuriosas. Los comunistas defendemos la democracia. Son otros los que buscan gobernar por decreto para favorecer a los más ricos y arrebatarle la salud y la educación a los chilenos https://t.co/SMCNS0B8CI — Luis Cuello Diputado (@luiscuellop) May 11, 2026

La polémica se instala en medio de un escenario de creciente confrontación política entre el Gobierno y sectores de izquierda, marcado por las disputas en torno a la Ley Miscelánea, los recortes fiscales y las movilizaciones sociales impulsadas por organizaciones cercanas al PC.