Villa Grimaldi enfrenta crisis financiera por retraso en transferencia de recursos

El presidente del directorio de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, Álvaro Ahumada aseguró que hasta la fecha “no le han sido transferidos los recursos que le corresponden según lo establecido en el presupuesto anual de la nación para el año 2026”.

Desde la corporación calificaron la situación como “inédita y profundamente preocupante”, ya que les ha generado “una crisis financiera que ha afectado el normal funcionamiento de nuestro sitio de memoria, provocando graves dificultades para el pago de remuneraciones de trabajadoras y trabajadores, así como de servicios esenciales y suministros básicos indispensables para mantener abiertas nuestras puertas y desarrollar nuestras labores cotidianas”.

Según lo comunicado por Ahumada la razón del retraso es que el convenio de colaboración y transferencia de recursos para el año 2026, suscrito entre el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (SERPAT) y la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, aún sigue en la Contraloría General de la República en el proceso de toma de razón.

“Tal convenio ha sido devuelto con observaciones al SERPAT en tres oportunidades y se ha debido reingresar por una cuarta vez al organismo contralor. Entendemos que las modificaciones solicitadas se refieren a detalles que en nuestra opinión debieron haber sido resueltas en la primera oportunidad. El Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, de manera diligente, ha efectuado al convenio todas las modificaciones que ha solicitado el órgano contralor”.

Recalcan que “nos llama la atención la falta de una interacción efectiva entre ambas instituciones para solucionar las dificultades de un convenio que, en lo medular y sustantivo, no ha cambiado en sus ya cuatro versiones”.

Ante lo tardío que ha sido la entrega de un respuesta oficial mencionan que, “notamos una falta de sentido de urgencia y oportunidad por parte de la Contraloría General de la República, institución a la cual respetamos en su labor de fiscalizar la legalidad de los actos de la administración pública y el correcto uso de los fondos públicos”.

Ahumada asegura que de mantenerse la situación, “existe un riesgo real de cese parcial o total de nuestras actividades, afectando directamente el trabajo de memoria, educación en derechos humanos y vinculación con la comunidad que realizamos desde hace más de tres décadas”.

Cabe recordar que el Parque por la Paz Villa Grimaldi fue el primer sitio de memoria recuperado por la sociedad civil en América del Sur tras el término de la dictadura militar de Augusto Pinochet.