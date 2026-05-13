Contraloría visa con alcance nombramiento de Cristián Muga en ENAP

La Contraloría General de la República tomó razón de la designación de Cristián Muga Aitken como presidente del directorio de ENAP, destrabando así una formalidad administrativa que permanecía pendiente desde hace semanas. Aunque el abogado ya ejercía en los hechos el cargo en la estatal, su nombramiento se mantenía bajo revisión luego de los cuestionamientos sobre el cumplimiento de los requisitos legales exigidos para integrar el directorio de la empresa pública.

Las dudas surgieron luego que la senadora Yasna Provoste solicitara antecedentes a la Contraloría respecto del cumplimiento de la ley que regula ENAP, norma que exige que los miembros del directorio acrediten al menos ocho años de experiencia profesional como administradores de una empresa mediana o grande, pública o privada. La consulta apuntaba particularmente a determinar si Muga cumplía efectivamente con esa condición.

Finalmente, el organismo contralor resolvió tomar razón “con alcance” del Decreto Supremo, mediante el cual se oficializó el nombramiento de Muga como presidente del directorio de ENAP. En su resolución, la Contraloría sostuvo que el requisito relativo a la administración de una empresa mediana se consideró acreditado por la calidad de socio del estudio jurídico Ortiz y Asociados, firma vinculada al abogado.

Para arribar a esa conclusión, la Contraloría revisó diversos antecedentes tributarios y societarios, entre ellos la carpeta tributaria del contribuyente, las declaraciones de renta de los últimos dos años y las escrituras respectivas de la sociedad. Con ello, el organismo dio por cumplida la exigencia legal y permitió que avanzara definitivamente la formalización del nombramiento.