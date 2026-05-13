Kast dice que su promesa migratoria de campaña era “una metáfora”: “Entendió mal el mensaje”

La política migratoria volvió a instalarse en el centro del discurso del Presidente José Antonio Kast, esta vez con una reinterpretación de una de sus promesas de campaña más comentadas.

Durante su participación en la inauguración de la Semana de la Construcción, organizada por la Cámara Chilena de la Construcción, el Mandatario aseguró que el compromiso de expulsar a 300 mil migrantes irregulares el primer día de gobierno nunca debió entenderse de forma literal.

“Si alguien cree que en un día uno va a expulsar a 300 mil migrantes, creo que entendió mal el mensaje”, afirmó.

Kast calificó esa promesa como “una metáfora”, en respuesta a las críticas que han surgido desde sectores opositores y organizaciones migratorias por el ritmo de las expulsiones durante los primeros meses de gobierno.

El Presidente sostuvo que, pese a ello, el Ejecutivo mantendrá una política de control migratorio más estricta y afirmó que las expulsiones continuarán. “Cada uno que vuelva a querer entrar a Chile de manera irregular, lo vamos a detener y lo vamos a expulsar”, señaló.

Las declaraciones se dieron en medio de un discurso centrado en seguridad, orden público e inversión privada, donde Kast buscó reforzar el sello político de su administración frente al empresariado de la construcción.

En esa línea, insistió en que el objetivo del gobierno es “recuperar el orden” y aseguró que el Estado volverá a ejercer control total en zonas conflictivas del país. “Nosotros no vinimos a administrar el caos”, sostuvo.

El Mandatario también apuntó a la situación en La Araucanía y aseguró que el Ejecutivo no aceptará “zonas autónomas” dentro del territorio nacional.

En materia migratoria, Kast afirmó además que parte importante de las personas extranjeras en situación irregular terminarán abandonando el país de forma voluntaria producto de las nuevas políticas impulsadas por el gobierno. “Van a ir voluntariamente saliendo muchas personas”, aseguró.

Según explicó, quienes abandonen Chile podrán eventualmente volver a ingresar, pero mediante mecanismos regulares. “Van a poder postular de nuevo a entrar, pero entrar por la puerta”, agregó.