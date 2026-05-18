Expresidente Boric se excusa y no irá a primera Cuenta Pública de Kast: estará de gira en Europa

El expresidente Gabriel Boric no asistirá a la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast, programada para el próximo 1 de junio en el Congreso Nacional.

La ausencia fue comunicada formalmente por escrito tanto al Senado como a la Cámara de Diputados, argumentando compromisos internacionales previamente agendados fuera del país.

El exmandatario se encontrará en Europa participando de una nueva gira internacional que contempla actividades en Alemania, Gales y Reino Unido.

Se trata del segundo viaje al extranjero que realiza Boric desde que dejó La Moneda el pasado 11 de marzo tras el cambio de mando presidencial.

Su primera salida ocurrió en abril, cuando participó en Barcelona del encuentro “En Defensa de la Democracia”, marcando su debut internacional como exjefe de Estado.

La nueva gira comenzó este sábado y se extenderá hasta el próximo 3 de junio.

Las actividades oficiales del exmandatario arrancarán este martes 19 de mayo en Berlín, donde participará del Berlin Forum on Global Cooperation 2026.

El encuentro es organizado por la Fundación Heinrich Böll y busca generar espacios de diálogo entre Europa y países del Sur Global sobre cooperación internacional y desafíos políticos contemporáneos.

El foro reunirá a líderes políticos, académicos, periodistas y representantes de organizaciones civiles provenientes de Europa, África, Asia y América Latina.

Posteriormente, el domingo 31 de mayo, Boric participará en dos paneles de conversación en el Hay Festival de Gales, considerado uno de los eventos culturales y literarios más influyentes de Europa.

En uno de los encuentros compartirá panel con la exviceprimera ministra de Canadá, Chrystia Freeland, y con el periodista británico Edward Stourton, histórico rostro de la BBC.

Más tarde, el exmandatario sostendrá una conversación pública con el periodista y cronista estadounidense Jon Lee Anderson, reconocido internacionalmente por sus coberturas de conflictos armados y perfiles políticos.

La agenda internacional de Boric continuará el mismo 1 de junio —día de la Cuenta Pública de Kast— con una actividad en la British Library de Londres.

Allí participará en un conversatorio junto a la periodista británica Isabel Hilton, especialista en política internacional, derechos humanos y cambio climático.

La British Library es una de las bibliotecas más importantes del mundo y regularmente organiza conferencias, debates y encuentros con figuras internacionales vinculadas a política, ciencia y cultura.

La ausencia de Boric ocurrirá en una Cuenta Pública especialmente relevante para el Gobierno de José Antonio Kast, considerando que marcará los primeros meses de gestión de La Moneda y se desarrollará en medio de fuertes tensiones políticas por la denominada Ley Miscelánea, recortes presupuestarios y debates sobre seguridad, migración y crecimiento económico.