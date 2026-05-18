Senadora Gatica pide urgencia a Ley Valentín: “La idea es prevenir hoy y no tener que lamentarnos”

La senadora de Renovación Nacional María José Gatica pidió acelerar la tramitación de la denominada Ley Valentín, proyecto que busca establecer medidas obligatorias de seguridad en edificios y condominios para prevenir caídas accidentales.

El llamado de la parlamentaria ocurre luego de la muerte de una niña de 8 años que cayó desde un departamento en Santiago Centro, hecho que volvió a instalar el debate sobre la seguridad en construcciones en altura.

El accidente ocurrió en un inmueble ubicado en el sector de Tarapacá con San Diego, donde la menor —de nacionalidad venezolana— se encontraba junto a su madre al momento de la caída.

Actualmente, la Brigada de Homicidios de la PDI realiza diligencias para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar si existían condiciones o elementos que facilitaron el accidente.

En ese contexto, Gatica insistió en la necesidad de acelerar el avance legislativo de la iniciativa. “Este proyecto apunta a prevenir tragedias que se pueden evitar”, señaló la senadora.

Por ello, anunció que solicitará urgencia legislativa para acelerar su discusión en el Congreso. “Estamos pidiendo urgencia legislativa, para que avance rápido en el Congreso y contar cuanto antes con una herramienta concreta de protección para muchas familias que viven en condominios”, afirmó.

La parlamentaria además recalcó el carácter preventivo de la propuesta. “La idea es prevenir hoy y no tener que lamentarnos mañana con una noticia trágica que pudo haberse evitado”, sostuvo.

La denominada Ley Valentín modifica la actual Ley de Copropiedad Inmobiliaria y establece la obligación de implementar sistemas de protección contra caídas accidentales en departamentos y unidades ubicadas sobre el primer piso.

Entre las medidas contempladas aparecen mallas de alta resistencia, limitadores de apertura de ventanas, sistemas de bloqueo y otros dispositivos de seguridad.

La iniciativa también entrega atribuciones a administradores de condominios para fiscalizar el cumplimiento de estas medidas.

El proyecto surgió tras la muerte de Valentín Brain, niño de tres años que falleció en 2025 luego de caer desde el piso 13 de un edificio en San Pedro de la Paz, en la Región del Biobío.

Desde entonces, su madre, Pamela Gutiérrez, ha impulsado públicamente cambios legales para establecer estándares obligatorios de seguridad en edificaciones residenciales. “En su nombre, exigimos una legislación clara y urgente que establezca como obligatorias las protecciones de seguridad en toda construcción en altura”, planteó anteriormente.

“No puede seguir siendo una elección del propietario, debe ser un deber legal”, agregó.

La propuesta ya fue aprobada en general por unanimidad en el Senado durante la sesión del pasado 6 de mayo.

Tras ello, se abrió un plazo para el ingreso de indicaciones antes de continuar con su segundo trámite legislativo.

Desde la Cámara Alta explicaron que la idea matriz del proyecto busca garantizar el derecho de propietarios, arrendatarios y ocupantes a instalar sistemas de protección adicionales para evitar caídas accidentales, estableciendo además su obligatoriedad en determinados casos.