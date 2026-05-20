Curiosa defensa de diputada republicana: Sedini y Steinert salieron por “buenos resultados”

La diputada del Partido Republicano Paz Charpentier salió a defender públicamente el reciente cambio de gabinete del Presidente José Antonio Kast y aseguró que las salidas de Trinidad Steinert y Mara Sedini no estuvieron vinculadas a un fracaso de gestión.

Las declaraciones fueron realizadas durante el programa Sin Filtros, en medio de las repercusiones políticas que dejó el primer ajuste ministerial del Gobierno, concretado a solo 69 días de iniciada la administración.

“Tan importante como la oportunidad en los cambios de gabinete, a mí me parece las razones por las que se hace y aquí claramente las razones no son la falta de resultados, porque tanto la ministra Steinert como la ministra Sedini han tenido resultados”, afirmó la parlamentaria.

Charpentier además comparó el escenario actual con administraciones anteriores y sostuvo que, en otros gobiernos, los cambios ministeriales respondían a crisis o escándalos políticos.

La diputada también rechazó las críticas que apuntan a una supuesta ausencia de estrategia en materia de seguridad y defendió el trabajo realizado por el Ejecutivo en esa área. “Por supuesto”, respondió al ser consultada directamente sobre si creía que las exministras habían salido pese a tener “buenos resultados”.

Como ejemplo, mencionó los recientes operativos policiales realizados en Temucuicui. “En Chile hemos ingresado tres veces en la última semana a Temucuicui a través de una coordinación táctica que busca una estrategia para recuperar el control del territorio nacional”, sostuvo.

La parlamentaria insistió en que sí existe un plan de seguridad en marcha y acusó que las críticas de la oposición no se ajustan a los hechos. “Cuando se dice que no hay resultados, es falso. Cuando se dice que no hay un plan, también es falso. Porque hay un plan, hay resultados, y los estamos viendo”, afirmó.

Sus declaraciones rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, especialmente por la frase destacada en el video difundido por el programa: “¡No se cambia a los ministros por malos resultados!”.

Las reacciones incluyeron cuestionamientos e ironías respecto de la defensa realizada por la diputada oficialista. Algunos usuarios apuntaron que las exministras habrían sido removidas precisamente en medio de una crisis política y comunicacional vinculada al manejo del plan de seguridad del Ejecutivo.

El cambio de gabinete fue anunciado esta semana por el Presidente Kast, quien removió a la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, y a la vocera de Gobierno, Mara Sedini.

La salida de ambas autoridades se produjo luego de días de controversia por las dudas instaladas sobre el plan de seguridad del Gobierno y las críticas por el manejo comunicacional desde La Moneda.

En reemplazo de Steinert asumió el exministro de Obras Públicas, Martín Arrau, mientras que el ministro del Interior, Claudio Alvarado, pasó además a concentrar las funciones de la Segegob.