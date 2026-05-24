Christopher White: “El 90% de quienes viven en la calle lo hacen por gusto”

El alcalde de San Bernardo defiende los operativos contra personas en situación de calle, plantea que no puede quedarse mirando el techo, mientras los vecinos deben vivir encerrados en 40 metros cuadrados y acusa abandono del Estado.

Frase que desató la polémica: El alcalde de San Bernardo, Christopher White , afirmó que “el 90% de quienes viven en la calle lo hacen por gusto”, en el marco de una entrevista sobre seguridad y operativos contra rucos en espacios públicos.

El alcalde de San Bernardo, , afirmó que “el 90% de quienes viven en la calle lo hacen por gusto”, en el marco de una entrevista sobre seguridad y operativos contra rucos en espacios públicos. Defensa de operativos municipales: White justificó las intervenciones señalando que muchos espacios públicos han sido utilizados como fachada para consumo y venta de drogas, fiestas clandestinas y delitos que afectan la calidad de vida de los vecinos.

White justificó las intervenciones señalando que muchos espacios públicos han sido utilizados como fachada para consumo y venta de drogas, fiestas clandestinas y delitos que afectan la calidad de vida de los vecinos. Concepto de “sinhogarismo recreativo”: El alcalde sostuvo que existe un grupo de personas que utiliza la calle de manera temporal para delinquir o consumir drogas, diferenciándolos de quienes viven permanentemente en situación de calle.

El alcalde sostuvo que existe un grupo de personas que utiliza la calle de manera temporal para delinquir o consumir drogas, diferenciándolos de quienes viven permanentemente en situación de calle. Crítica al Estado: White aseguró que Chile ha fracasado en políticas de salud mental y adicciones para personas vulnerables, planteando incluso la necesidad de internaciones forzosas en algunos casos.

White aseguró que Chile ha fracasado en políticas de salud mental y adicciones para personas vulnerables, planteando incluso la necesidad de internaciones forzosas en algunos casos. Diagnóstico comunal: Según explicó, el municipio catastró a 390 personas en situación de calle y afirmó que cerca del 90% rechazó alternativas de rehabilitación o tratamiento ofrecidas por la comuna.

Según explicó, el municipio catastró a 390 personas en situación de calle y afirmó que cerca del 90% rechazó alternativas de rehabilitación o tratamiento ofrecidas por la comuna. Relación entre calle, adicción y delito: El alcalde vinculó directamente la situación de calle con consumo problemático de drogas y criminalidad, defendiendo que el municipio debe priorizar la recuperación de espacios públicos para los vecinos.

El alcalde vinculó directamente la situación de calle con consumo problemático de drogas y criminalidad, defendiendo que el municipio debe priorizar la recuperación de espacios públicos para los vecinos. Descripción del “Chile B”: White habló de un país marcado por desigualdad extrema, donde comunas como San Bernardo enfrentan hacinamiento, violencia y falta de presencia policial, contrastando con sectores más acomodados.

White habló de un país marcado por desigualdad extrema, donde comunas como San Bernardo enfrentan hacinamiento, violencia y falta de presencia policial, contrastando con sectores más acomodados. Amenazas y agresiones: El jefe comunal relató que ha recibido cuatro amenazas de muerte y recordó una agresión sufrida junto a funcionarios municipales durante un operativo de recuperación de espacios públicos. 👉 Lee el artículo completo en el siguiente link Inscríbete en el Newsletter +Política de El Mostrador, súmate a nuestra comunidad para informado/a con noticias precisas, seguimiento detallado de políticas públicas y entrevistas con personajes que influyen.