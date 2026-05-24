DC vs Quiroz por Ley Miscelánea: ministro les exigió “madurar” y parlamentarios piden respeto

Una nueva controversia política se abrió entre el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y la Democracia Cristiana (DC), luego de que el secretario de Estado emplazara públicamente al partido a “madurar” tras negarse a respaldar la idea de legislar la denominada Ley Miscelánea o proyecto de Reconstrucción Nacional.

La polémica se originó tras una entrevista concedida por Quiroz a Ex-Ante, donde fue consultado por las negociaciones que sostuvo el Ejecutivo con distintas fuerzas políticas para aprobar la iniciativa en la Cámara de Diputados. “Creo que la DC tiene que madurar (ante) la nueva situación política. Tiene que hacer una reflexión bien profunda”, señaló el ministro.

En esa línea, destacó la postura del Partido de la Gente (PDG), colectividad que sí terminó respaldando el avance del proyecto. “El PDG tiene una gracia: está, en algún sentido, muy a tono con los tiempos. Es un partido práctico, representa a la clase media y entiende ciertas cosas básicas: que si tú pones muchos impuestos no va a haber inversión; si no hay inversión, no hay empleo; y si no hay empleo, a la clase media le va mal”, sostuvo.

Quiroz agregó que en sectores de la centroizquierda aún existe “un resabio de no entender eso”, lo que —a su juicio— terminó dificultando un acuerdo con la DC.

“Tienen que pensar si esa es una estrategia sensata para ellos a mediano plazo”, afirmó además, aludiendo a que el rechazo democratacristiano terminó alineando al partido con el Frente Amplio y el Partido Comunista.

Las declaraciones provocaron inmediatas respuestas desde la falange. El presidente de la DC, Álvaro Ortiz, escribió en su cuenta de X que “la labor del ministro Quiroz no es opinar sobre los partidos políticos”.

“Él debe buscar acuerdos para sacar adelante una economía que crecerá 1,6% este año y no dedicarse a pirquinear votos. Más respeto, ministro”, agregó.

La senadora Yasna Provoste también cuestionó el tono utilizado por el titular de Hacienda. “El ministro le pide a la DC madurar y a la gente aguantar. Le recuerdo que nuestro partido, en 69 años, ha demostrado con creces su compromiso con Chile y su gente”, expresó.

“Las convicciones no se negocian. El país avanza con diálogo, no imposiciones ni descalificaciones”, añadió la parlamentaria.

En tanto, el senador Iván Flores afirmó que más que los dichos del ministro, le preocupa “lo que el Gobierno le está haciendo a la gente” mediante los recortes presupuestarios.

“Me preocupa que Quiroz esté toreando a Chile. Yo no sé cuánto el país va a aguantar con esa soberbia, esa falta de conocimiento, esa falta de empatía y esa falta de interés en saber lo que la gente le está pasando y le va a pasar”, sostuvo.

A las críticas también se sumó la DC Metropolitana, desde donde remarcaron que el partido “siempre defenderá a las clases medias y familias vulnerables que hoy sufren los recortes del gasto en salud, educación, etcétera”.

“No somos PDG, que aceptamos rebaja del IVA en pañales. ¡Tenemos historia!”, señalaron desde la colectividad.