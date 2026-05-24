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La primera tarea del nuevo ministro de Seguridad Pública: recuperar la confianza de los fiscales
La quitada de piso que hizo el Fiscal Nacional subrogante, Roberto Garrido, al posteo de la ahora exministra, donde esta daba a entender que habían participado del operativo realizado ayer en Temucuicui, fue el golpe final a la cuestionada gestión de la expersecutora de Iquique.
- Cambio forzado en Seguridad: La salida de la ministra Trinidad Steinert se aceleró tras el fuerte deterioro de la relación entre el Gobierno y el Ministerio Público, especialmente luego de que la exministra atribuyera al Ejecutivo participación en un operativo en Temucuicui.
- “La gota que rebalsó el vaso”: El fiscal nacional subrogante, Roberto Garrido, marcó distancia pública con Steinert y aclaró que la captura en Temucuicui respondía a una investigación de largo plazo “que no depende de ninguna autoridad en concreto”. Además, confirmó que Fiscalía no había informado previamente al Ministerio de Seguridad del operativo.
- Malestar acumulado en Fiscalía: El reportaje señala que fiscales regionales y la Fiscalía Nacional estaban molestos porque Steinert aparecía frecuentemente encabezando vocerías sobre investigaciones, desplazando incluso a fiscales a cargo de los casos.
- Conflictos con la PDI: Otro foco de tensión fue la salida de la exjefa de inteligencia de la PDI, Consuelo Peña, episodio donde diversas fuentes apuntan a presiones de Steinert para concretar el despido en medio de disputas internas en la policía civil.
- Interpelación y errores políticos: La exministra también enfrentaba una interpelación impulsada por la oposición tras una extensa y confusa exposición en el Congreso, donde posteriormente reconoció que no esperaba que se le exigiera un plan de seguridad formal pese a que la ley lo establece.
- Otros episodios cuestionados: El artículo menciona además críticas por la desarticulación de la Unidad de Datos del ministerio y por una querella presentada en Valdivia bajo la Ley de Seguridad Interior del Estado, cuya tesis fue descartada por tribunales.
- Nuevo ministro y nueva misión: El nuevo ministro de Seguridad, Martín Arrau, llega con la misión de reconstruir la relación con fiscales y policías, además de presentar el plan de seguridad ciudadana comprometido por el Gobierno.
- Necesidad de “tender puentes”: En La Moneda consideran que más que conocimientos técnicos, el nuevo ministro debe actuar como articulador político y recuperar la confianza perdida con instituciones clave para enfrentar crimen organizado, narcotráfico y violencia.
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