La primera tarea del nuevo ministro de Seguridad Pública: recuperar la confianza de los fiscales

La quitada de piso que hizo el Fiscal Nacional subrogante, Roberto Garrido, al posteo de la ahora exministra, donde esta daba a entender que habían participado del operativo realizado ayer en Temucuicui, fue el golpe final a la cuestionada gestión de la expersecutora de Iquique.

Cambio forzado en Seguridad: La salida de la ministra Trinidad Steinert se aceleró tras el fuerte deterioro de la relación entre el Gobierno y el Ministerio Público, especialmente luego de que la exministra atribuyera al Ejecutivo participación en un operativo en Temucuicui.

La salida de la ministra se aceleró tras el fuerte deterioro de la relación entre el Gobierno y el Ministerio Público, especialmente luego de que la exministra atribuyera al Ejecutivo participación en un operativo en Temucuicui. “La gota que rebalsó el vaso”: El fiscal nacional subrogante, Roberto Garrido , marcó distancia pública con Steinert y aclaró que la captura en Temucuicui respondía a una investigación de largo plazo “que no depende de ninguna autoridad en concreto”. Además, confirmó que Fiscalía no había informado previamente al Ministerio de Seguridad del operativo.

El fiscal nacional subrogante, , marcó distancia pública con Steinert y aclaró que la captura en Temucuicui respondía a una investigación de largo plazo “que no depende de ninguna autoridad en concreto”. Además, confirmó que Fiscalía no había informado previamente al Ministerio de Seguridad del operativo. Malestar acumulado en Fiscalía: El reportaje señala que fiscales regionales y la Fiscalía Nacional estaban molestos porque Steinert aparecía frecuentemente encabezando vocerías sobre investigaciones, desplazando incluso a fiscales a cargo de los casos.

El reportaje señala que fiscales regionales y la Fiscalía Nacional estaban molestos porque Steinert aparecía frecuentemente encabezando vocerías sobre investigaciones, desplazando incluso a fiscales a cargo de los casos. Conflictos con la PDI: Otro foco de tensión fue la salida de la exjefa de inteligencia de la PDI, Consuelo Peña , episodio donde diversas fuentes apuntan a presiones de Steinert para concretar el despido en medio de disputas internas en la policía civil.

Otro foco de tensión fue la salida de la exjefa de inteligencia de la PDI, , episodio donde diversas fuentes apuntan a presiones de Steinert para concretar el despido en medio de disputas internas en la policía civil. Interpelación y errores políticos: La exministra también enfrentaba una interpelación impulsada por la oposición tras una extensa y confusa exposición en el Congreso, donde posteriormente reconoció que no esperaba que se le exigiera un plan de seguridad formal pese a que la ley lo establece.

La exministra también enfrentaba una interpelación impulsada por la oposición tras una extensa y confusa exposición en el Congreso, donde posteriormente reconoció que no esperaba que se le exigiera un plan de seguridad formal pese a que la ley lo establece. Otros episodios cuestionados: El artículo menciona además críticas por la desarticulación de la Unidad de Datos del ministerio y por una querella presentada en Valdivia bajo la Ley de Seguridad Interior del Estado, cuya tesis fue descartada por tribunales.

El artículo menciona además críticas por la desarticulación de la Unidad de Datos del ministerio y por una querella presentada en Valdivia bajo la Ley de Seguridad Interior del Estado, cuya tesis fue descartada por tribunales. Nuevo ministro y nueva misión: El nuevo ministro de Seguridad, Martín Arrau , llega con la misión de reconstruir la relación con fiscales y policías, además de presentar el plan de seguridad ciudadana comprometido por el Gobierno.

El nuevo ministro de Seguridad, , llega con la misión de reconstruir la relación con fiscales y policías, además de presentar el plan de seguridad ciudadana comprometido por el Gobierno. Necesidad de “tender puentes”: En La Moneda consideran que más que conocimientos técnicos, el nuevo ministro debe actuar como articulador político y recuperar la confianza perdida con instituciones clave para enfrentar crimen organizado, narcotráfico y violencia. 👉 Lee el artículo completo en el siguiente link Inscríbete en el Newsletter +Política de El Mostrador, súmate a nuestra comunidad para informado/a con noticias precisas, seguimiento detallado de políticas públicas y entrevistas con personajes que influyen.