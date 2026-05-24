Máximo Pacheco se despide de Codelco con carta a líderes mineros: destaca litio y joint ventures

El saliente presidente del directorio de Codelco envió una carta a más de 100 ejecutivos de la industria minera mundial, donde defendió el fortalecimiento internacional de la estatal y resaltó acuerdos con SQM y Anglo American.

Carta de despedida: El saliente presidente del directorio de Codelco , Máximo Pacheco , envió una carta a más de 100 líderes y ejecutivos de la industria minera mundial antes de dejar oficialmente el cargo el próximo 25 de mayo.

El saliente presidente del directorio de , , envió una carta a más de 100 líderes y ejecutivos de la industria minera mundial antes de dejar oficialmente el cargo el próximo 25 de mayo. Defensa de su gestión: En la misiva destacó el fortalecimiento internacional de la estatal y el posicionamiento de Codelco en mercados estratégicos ligados al cobre, litio y molibdeno.

En la misiva destacó el fortalecimiento internacional de la estatal y el posicionamiento de Codelco en mercados estratégicos ligados al cobre, litio y molibdeno. Énfasis en joint ventures: Pacheco resaltó la concreción de 12 nuevos joint ventures durante su gestión con algunas de las compañías mineras más importantes del mundo.

Pacheco resaltó la concreción de durante su gestión con algunas de las compañías mineras más importantes del mundo. Acuerdo con SQM: Uno de los principales hitos mencionados fue el ingreso de Codelco al negocio del litio mediante el acuerdo alcanzado con SQM .

Uno de los principales hitos mencionados fue el ingreso de Codelco al negocio del litio mediante el acuerdo alcanzado con . Plan con Anglo American: También destacó el convenio con Anglo American para desarrollar un plan minero conjunto entre las divisiones Andina y Los Bronces .

También destacó el convenio con para desarrollar un plan minero conjunto entre las divisiones . Proyectos estructurales: El exministro subrayó los avances en proyectos estructurales de la minera, afirmando que permitirán extender entre 30 y 50 años la vida útil de yacimientos históricos.

El exministro subrayó los avances en proyectos estructurales de la minera, afirmando que permitirán extender entre 30 y 50 años la vida útil de yacimientos históricos. Mensaje de continuidad: En el texto pidió respaldo para su sucesor, Bernardo Fontaine, quien asumirá la presidencia del directorio de la cuprífera estatal. 👉 Lee el artículo completo en el siguiente link Inscríbete en el Newsletter +Política de El Mostrador, súmate a nuestra comunidad para informado/a con noticias precisas, seguimiento detallado de políticas públicas y entrevistas con personajes que influyen.