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Máximo Pacheco se despide de Codelco con carta a líderes mineros: destaca litio y joint ventures
El saliente presidente del directorio de Codelco envió una carta a más de 100 ejecutivos de la industria minera mundial, donde defendió el fortalecimiento internacional de la estatal y resaltó acuerdos con SQM y Anglo American.
- Carta de despedida: El saliente presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, envió una carta a más de 100 líderes y ejecutivos de la industria minera mundial antes de dejar oficialmente el cargo el próximo 25 de mayo.
- Defensa de su gestión: En la misiva destacó el fortalecimiento internacional de la estatal y el posicionamiento de Codelco en mercados estratégicos ligados al cobre, litio y molibdeno.
- Énfasis en joint ventures: Pacheco resaltó la concreción de 12 nuevos joint ventures durante su gestión con algunas de las compañías mineras más importantes del mundo.
- Acuerdo con SQM: Uno de los principales hitos mencionados fue el ingreso de Codelco al negocio del litio mediante el acuerdo alcanzado con SQM.
- Plan con Anglo American: También destacó el convenio con Anglo American para desarrollar un plan minero conjunto entre las divisiones Andina y Los Bronces.
- Proyectos estructurales: El exministro subrayó los avances en proyectos estructurales de la minera, afirmando que permitirán extender entre 30 y 50 años la vida útil de yacimientos históricos.
- Mensaje de continuidad: En el texto pidió respaldo para su sucesor, Bernardo Fontaine, quien asumirá la presidencia del directorio de la cuprífera estatal.
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