Ximena Lincolao bajo el microscopio: “No sabe de ciencias ni le interesa”

En solo 60 días, Ximena Lincolao acumuló renuncias, denuncias de despidos y choques con el mundo científico. Expertos acusan que no cree en la ciencia como bien público y que impulsa una agenda ideológica marcada por Silicon Valley de Peter Thiel.

Gestión bajo presión: A solo 60 días de asumir como ministra de Ciencia, Ximena Lincolao acumula renuncias, denuncias de despidos y crecientes choques con el mundo científico.

A solo 60 días de asumir como ministra de Ciencia, acumula renuncias, denuncias de despidos y crecientes choques con el mundo científico. Críticas desde la academia: Investigadores y expertos cuestionan que la ministra no concibe la ciencia como un bien público y que impulsa una agenda más ligada a la lógica tecnológica y empresarial de Silicon Valley.

Investigadores y expertos cuestionan que la ministra no concibe la ciencia como un bien público y que impulsa una agenda más ligada a la lógica tecnológica y empresarial de Silicon Valley. Crisis interna en el ministerio: El artículo describe un ambiente marcado por “miedo y desconfianza”, además de conflictos internos tras la salida de autoridades y funcionarios de la cartera.

El artículo describe un ambiente marcado por “miedo y desconfianza”, además de conflictos internos tras la salida de autoridades y funcionarios de la cartera. Renuncia del subsecretario: La salida de su subsecretario se transformó en uno de los principales problemas políticos de la ministra durante sus primeras semanas en el cargo.

La salida de su subsecretario se transformó en uno de los principales problemas políticos de la ministra durante sus primeras semanas en el cargo. Polémicas acumuladas: El reportaje menciona cuestionamientos por omisiones en su declaración patrimonial, tensiones por propiedad intelectual e inteligencia artificial y denuncias sobre despidos masivos.

El reportaje menciona cuestionamientos por omisiones en su declaración patrimonial, tensiones por propiedad intelectual e inteligencia artificial y denuncias sobre despidos masivos. Agresión que aumentó su exposición: La agresión sufrida por Lincolao en la Universidad Austral terminó siendo, según el artículo, el episodio que más elevó su nivel de conocimiento público. 👉 Lee el artículo completo en el siguiente link Inscríbete en el Newsletter +Política de El Mostrador, súmate a nuestra comunidad para informado/a con noticias precisas, seguimiento detallado de políticas públicas y entrevistas con personajes que influyen.