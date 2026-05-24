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Ximena Lincolao bajo el microscopio: “No sabe de ciencias ni le interesa”
En solo 60 días, Ximena Lincolao acumuló renuncias, denuncias de despidos y choques con el mundo científico. Expertos acusan que no cree en la ciencia como bien público y que impulsa una agenda ideológica marcada por Silicon Valley de Peter Thiel.
- Gestión bajo presión: A solo 60 días de asumir como ministra de Ciencia, Ximena Lincolao acumula renuncias, denuncias de despidos y crecientes choques con el mundo científico.
- Críticas desde la academia: Investigadores y expertos cuestionan que la ministra no concibe la ciencia como un bien público y que impulsa una agenda más ligada a la lógica tecnológica y empresarial de Silicon Valley.
- Crisis interna en el ministerio: El artículo describe un ambiente marcado por “miedo y desconfianza”, además de conflictos internos tras la salida de autoridades y funcionarios de la cartera.
- Renuncia del subsecretario: La salida de su subsecretario se transformó en uno de los principales problemas políticos de la ministra durante sus primeras semanas en el cargo.
- Polémicas acumuladas: El reportaje menciona cuestionamientos por omisiones en su declaración patrimonial, tensiones por propiedad intelectual e inteligencia artificial y denuncias sobre despidos masivos.
- Agresión que aumentó su exposición: La agresión sufrida por Lincolao en la Universidad Austral terminó siendo, según el artículo, el episodio que más elevó su nivel de conocimiento público.
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