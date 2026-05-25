PAÍS
Sismo de magnitud 6.9 sacude la región de Antofagasta
El movimiento telúrico se registró la tarde de este lunes a 12 kilómetros al sur de Calama, según el Centro Sismológico Nacional.
Síntesis generada con OpenAI
Un sismo de magnitud 6.8 se percibió este lunes en la región de Antofagasta. El Centro Sismológico Nacional informó que el movimiento tuvo lugar a 12 kilómetros al sur de Calama y ocurrió a las 17:52 horas.Desarrollado por El Mostrador
Un fuerte sismo de magnitud 6.9 se percibió la tarde de este lunes 25 de mayo en la región de Antofagasta, con epicentro cercano a Calama.
Según información del Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el temblor ocurrió a 20 Kms al Noreste de Calama. El evento fue registrado a las 17:52 horas, con latitud -22.58 y longitud -68.93.
#Ahora Se registra #sismo en la Región de Antofagasta. Se inicia monitoreo con Red de Informantes Mercalli.
— SENAPRED (@Senapred) May 25, 2026