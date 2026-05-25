Sismo de magnitud 6.9 sacude la región de Antofagasta

Un fuerte sismo de magnitud 6.9 se percibió la tarde de este lunes 25 de mayo en la región de Antofagasta, con epicentro cercano a Calama.

Según información del Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el temblor ocurrió a 20 Kms al Noreste de Calama. El evento fue registrado a las 17:52 horas, con latitud -22.58 y longitud -68.93.