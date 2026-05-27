Presidente Kast busca que la U “no sea un meme” y tenga estadio propio: “Que sea política de Estado”

El Presidente José Antonio Kast expresó este miércoles su apoyo a que Universidad de Chile logre concretar el histórico proyecto de contar con un estadio propio, en medio de las recientes gestiones impulsadas desde Azul Azul y la disposición manifestada por autoridades de la comuna de Lampa.

Las declaraciones del Mandatario se dieron durante una actividad realizada en el Estadio Nacional, en el marco de la firma de la ley de Sociedades Anónimas Deportivas.

En la instancia, Kast afirmó que el desarrollo de infraestructura deportiva para los clubes debe transformarse en una política pública permanente.

“Queremos que varios de los clubes en este periodo logren sus instalaciones. Hay clubes grandes que merecen tener un recinto deportivo donde crecer, poder potenciarse”, señaló.

Asimismo, destacó el rol que cumplen este tipo de complejos en otros países. “Uno va a otros países y hay centros deportivos que no solamente son para el club, sino para la nación”, sostuvo.

Fue en ese contexto donde hizo una referencia directa a Universidad de Chile y a las burlas históricas por no contar con estadio propio.

“Trabajemos en eso también, ministra (Natalia Duco). Vamos a golpear puertas y veamos qué grandes clubes tienen posibilidades de tener su campo deportivo propio, para que no sea un meme. ‘¿Y dónde está tu estadio?’. No, que sea una realidad”, afirmó.

El Presidente también pidió dejar atrás el uso político de este tipo de promesas.

“Démosle estadios a aquellos clubes. Que no sea más parte de una campaña política de ‘firme por mí y yo le doy el estadio’. No. Esto es una política de Estado, trasciende mucho más allá de lo que uno se puede imaginar”, agregó.

Las palabras de Kast se producen mientras Universidad de Chile mantiene activa la búsqueda de un terreno para desarrollar su recinto deportivo, una aspiración que la dirigencia de Azul Azul ha reiterado durante las últimas semanas.

La presidenta de la concesionaria, Cecilia Pérez, aseguró recientemente que el proyecto podrá concretarse cuando confluyan “los recursos de un club que ya está saneado” y “la valentía de la autoridad”.