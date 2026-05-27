Ministro Quiroz intenta calmar el frente de las bencinas pero evita adelantar medidas concretas

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, salió este miércoles a poner paños fríos frente al siempre sensible tema de las bencinas. Y aunque evitó adelantar medidas concretas, dejó entrever que el Gobierno prepara un ajuste: uno que no desfonde las cuentas fiscales, pero que tampoco le meta más presión a una inflación que sigue siendo una pesadilla recurrente para La Moneda.

Desde Angostura —donde participó en la puesta en marcha del primer sistema de cámaras lectoras de patentes para camiones del Servicio de Impuestos Internos— el jefe de la billetera fiscal abordó el escenario internacional que tiene en vilo al mercado energético. “Hay una buena noticia incipiente: se está empezando a resolver lo de Medio Oriente. Pero esto está cambiando siempre, recordemos que estamos en guerra”, señaló, en alusión al conflicto que ha mantenido inestable el precio del petróleo durante las últimas semanas.

El diagnóstico de Hacienda apunta a una fotografía desigual en el mercado de los combustibles: mientras la gasolina sigue escalando a nivel global, el diésel ha mostrado retrocesos. Ahí es donde el Ejecutivo afina la calculadora. “Hay que tomar una decisión más o menos acorde con ello, siempre resguardando que tenga el menor impacto posible en la inflación”, afirmó Quiroz.

La frase no pasó inadvertida en el mercado. Menos aún considerando que durante esta jornada se publicó en el Diario Oficial un nuevo decreto del Ministerio de Hacienda que fija los componentes variables del impuesto específico a los combustibles, mecanismo clave dentro del sistema de estabilización de precios que comienza a regir desde este jueves 28 de mayo.

Aunque evitó confirmar si vendrá una rebaja concreta, el ministro dejó abierta la puerta a un alivio parcial para los consumidores. “Vamos a tomar una decisión que es, a la vez, fiscalmente responsable, pero que no va a tener mayor impacto. Probablemente tengamos en algunos de los combustibles alguna noticia más positiva”, deslizó.

La expectativa ahora está puesta en el informe que entregará esta tarde la Empresa Nacional del Petróleo, ENAP, donde se conocerá si las bencinas vuelven a subir o si, por primera vez en semanas, aparece un respiro para los automovilistas.