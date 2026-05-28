Winter y acusación constitucional contra Grau: hay “evidente” coordinación Gobierno-Republicanos

El diputado y exprecandidato presidencial del Frente Amplio, Gonzalo Winter, cuestionó la acusación constitucional anunciada contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau y acusó una coordinación política entre el Gobierno de José Antonio Kast y el Partido Republicano.

En conversación con Radio Duna, el parlamentario sostuvo que la ofensiva carece de fundamentos técnicos y aseguró que el propio informe presentado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, no contiene acusaciones de fraude.

“El fundamento de la acusación constitucional ya ha sido totalmente descartado”, afirmó Winter.

Asimismo, sostuvo que “todo su sostén es el informe que presentó Quiroz el día lunes. Y el mismo director de presupuesto ha dicho que en ese informe no hay acusación alguna”.

En esa línea, el diputado acusó una acción política coordinada entre La Moneda y el partido oficialista.

“El Partido Republicano es un partido que siempre ha actuado en concomitancia absoluta con su único líder, que es José Antonio Kast”, señaló.

“No hay díscolos en el Partido Republicano. Entonces yo debo entender que la acusación constitucional del Partido Republicano, sostenida en el informe del ministro de Hacienda del presidente Kast, anunciada el mismo día por los diputados del partido del presidente Kast, es una acción que está estrictamente coordinada”, agregó.

Winter también cuestionó el momento escogido por Hacienda para presentar el Informe de Finanzas Públicas y vinculó la controversia con la situación del Gobierno en materia de seguridad.

“Decide hacer la presentación ese día, a pocos días de la cuenta pública. Una cuenta pública en que tenía que decir, mire, yo prometí seguridad, y en realidad lo que quedó claro es que no tenía plan de seguridad ni ministro de Seguridad”, afirmó.

Además, insistió en que “es evidente que hay una coordinación” entre el Ejecutivo y Republicanos, recordando que “la vez que alguien tuvo una posición contraria a José Antonio Kast en el Partido Republicano, que fue Johannes Kaiser, a la semana estaba fuera del partido”.

El parlamentario sostuvo también que la ofensiva política puede afectar la imagen internacional del país.

“En esta acción política, de la cual Quiroz y Kast son parte, le están diciendo al mundo que Chile falsea los datos, lo cual no tiene ni un asidero”, afirmó.

“Le están diciendo al mundo que no confíe en los datos que entregan la economía y la institucionalidad chilena, lo cual es tremendamente grave”, concluyó.