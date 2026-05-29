Ministro Poduje: subsidio a favor de pareja del dip. Riquelme “se sabía y tiene que investigarse”

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, comentó la denuncia del Serviu de Magallanes sobre eventuales irregularidades en la adjudicación de un subsidio por parte de Susan Liliana Chicuy Godoy, pareja del diputado del Partido Republicano por la misma región, Alejandro Riquelme, y por la cual la Fiscalía Local de Punta Arenas abrió una investigación penal.

La causa se originó tras una denuncia presentada por el director subrogante del Serviu Magallanes, Omar González Asenjo, quien alertó sobre omisiones de información personal y socioeconómica en la obtención del beneficio correspondiente al proyecto habitacional Estepa Austral I, con incidencia directa en los resutlados del proceso.

En entrevista con Radio Pauta, el titular de Vivienda explicó por qué se decidió investigar la denuncia: “Hablé con los funcionarios que fueron a fiscalizar, hablé con el seremi y con otras personas. (…) Este era un tema que se sabía y tiene que investigarse. Lo que yo dije es que en ningún caso esto lo vamos a tapar porque sea un diputado de A, B o C. Se va a investigar y se está investigando”.

“Este tema es prioritario a nivel nacional. Yo tengo hoy día 3.000 casos que estoy averiguando de gente que defrauda el sistema y le quita la vivienda a las familias más modestas y más humildes. Si yo tengo una denuncia de eso, sea de quien sea, la voy a investigar”, repitió Poduje, lo que complementó asegurando que “si luego de hacer mi investigación y hablar con los inspectores y la gente del Serviu, me dicen que hay antecedentes, yo le voy a decir ‘proceda con la investigación'”.

En cualquier caso, el jefe de la cartera subrayó que ambas partes deberán exponer y respaldar sus versiones en sede legal, sin perjuicio de que “cualquier denuncia de mal uso de viviendas sociales la vamos a investigar. Insisto: tenemos un déficit de viviendas sociales, y cualquier persona que ocupe una de manera irregular le está quitando su casa a una familia modesta, vulnerable, y que está esperando su derecho a la vivienda“.