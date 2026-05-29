Proyecto de integración energética con Argentina abre foco en el potencial de Magallanes

La agenda impulsada por el Gobierno para fortalecer un plan de integración energética con Argentina volvió a instalar el debate sobre el rol que podría desempeñar Magallanes dentro de futuros sistemas de conexión, almacenamiento y logística energética en el extremo sur.

Según el seremi de Energía de Magallanes, Marco Antonio Pinto, el aumento de la oferta de gas natural proveniente de la cuenca de Neuquén abre oportunidades para avanzar en infraestructura energética y reforzar conexiones binacionales ya existentes, como gasoductos y oleoductos vinculados al Pacífico.

“Magallanes no solo tiene potencial para ser una región productora de energía, sino que puede consolidarse como un nodo estratégico de integración energética y logística”, señaló la autoridad.

El escenario también revive experiencias marcadas por la fragilidad de la integración energética entre ambos países. A comienzos de los años 2000, las restricciones en el suministro de gas argentino afectaron directamente a industrias instaladas en Magallanes, como Methanex, evidenciando la dependencia regional respecto de acuerdos energéticos binacionales y la necesidad de mecanismos de mayor estabilidad.

Frente a ello, Pinto sostuvo que una eventual integración futura requiere acuerdos “más robustos”, además de coordinación regulatoria y contratos de largo plazo que permitan mayor estabilidad.

En paralelo, el avance del hidrógeno verde y los combustibles sintéticos comienza a ampliar la discusión energética regional más allá del gas natural, incorporando nuevas necesidades de infraestructura, almacenamiento y servicios logísticos asociados a estas industrias.