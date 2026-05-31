Los nuevos aires de Martín Arrau

No es casualidad que el viernes Gendarmería realizara un megaoperativo en distintas cárceles del país, ni que el nuevo ministro de Seguridad, Martín Arrau, llegara hasta el Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (Repas), junto con el director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, a fin de revisar la forma en que funciona el lugar donde se encuentran recluidos los líderes de las principales organizaciones criminales que operan en Chile, como el Tren de Aragua, Los Gallegos, Los Pulpos o los Trinitarios.

Uno de los focos que Arrau está imprimiendo a su gestión tiene que ver precisamente con el sistema penitenciario, que todos los expertos en el tema de la seguridad coinciden en que es el corazón del problema, pues el diagnóstico es conocido: una corrupción rampante, una sobrepoblación que sobrepasa todos los niveles y una institución carcelaria que siempre ha sido la hermana pobre de la PDI y de Carabineros.

Todo ello explica, además, la mano dura que –como informó El Mostrador– se les viene a los internos más complicados, incluyendo la denegación de visitas físicas (algo que ya existe en el Repas), pero con un matiz: Arrau ha dicho en privado que su intención no es ser un nuevo Bukele.

Pese a que el Presidente José Antonio Kast y la defenestrada Trinidad Steinert, exministra de Seguridad, visitaron durante el verano pasado el Cecot –la megacárcel de máxima seguridad de El Salvador–, el nuevo secretario de Estado está convencido de que ese modelo no es aplicable a Chile y que lo que falta es modificar y ampliar varios penales, así como modificar también algunos reglamentos internos.

Todo esto será parte del pool de anuncios que realizará el Mandatario este lunes, en su primera Cuenta Pública, pero los detalles, la operatividad y sobre todo los números serán desplegados por Arrau con mayores detalles el 2 de junio, cuando acuda al Senado, y al día siguiente, cuando vaya a la Cámara de Diputadas y Diputados.