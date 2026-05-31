Sismo de magnitud 6.0 sacude la zona central: SHOA descarta riesgo de tsunami

Un sismo de magnitud 6,0 remeció la zona central del país durante la tarde de este domingo y fue percibido entre las regiones de Coquimbo y Maule, según reportaron organismos técnicos.

De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional (CSN) de la Universidad de Chile, el movimiento telúrico ocurrió a las 17:34 horas y tuvo su epicentro a 23 kilómetros al oeste de Quintero, en la Región de Valparaíso.

El organismo precisó además que el hipocentro se ubicó a 30 kilómetros de profundidad, una característica que contribuyó a que el temblor se sintiera en una amplia extensión del territorio.

Tras el evento, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó cualquier amenaza para el borde costero. “Las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”, informó la institución.

Jefe del Departamento del Sistema de Alerta Temprana, Felipe Plaza, entrega antecedentes de eventos sísmicos registrados en la zona central. pic.twitter.com/CbQov4WX0M — SENAPRED (@Senapred) May 31, 2026

El movimiento generó reportes de percepción en diversas ciudades de la zona central, mientras las autoridades continuaban recopilando antecedentes sobre sus efectos. Hasta el cierre de esta edición, no se habían informado daños ni emergencias asociadas al sismo.