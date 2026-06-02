Alejandra Mizala es electa rectora de la U. de Chile para el período 2026-2030

La académica Alejandra Mizala Salces fue electa como nueva rectora de la Universidad de Chile para el período 2026-2030, tras imponerse en la segunda vuelta realizada este martes 2 de junio. La profesora titular de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas obtuvo el 60,93% de los votos, frente al 39,07% de su colega de facultad Francisco Martínez, en una elección que marcó un hito al ser la primera de carácter completamente electrónico en la historia de la institución.

La definición en balotaje se originó tras la primera vuelta del 12 de mayo, en la que compitieron cuatro candidaturas y que Mizala lideró con un 42,72% de los sufragios, seguida por Martínez (23,02%), Sergio Lavandero (22,33%) y Pablo Ruiz-Tagle (11,75%).

En su primer mensaje tras la elección, la nueva rectora expresó su emoción por los resultados, que admitió recibir “con alegría, por supuesto, pero también con humildad y sobre todo con un enorme sentido de responsabilidad”. Mizala agradeció el apoyo recibido, “un respaldo transversal que me conmueve profundamente porque da cuenta de que nuestra propuesta encontró eco en espacios muy diversos de la universidad (…) Recibo este amplio respaldo con humildad y responsabilidad, porque lo entiendo como un mandato colectivo para fortalecer a la Universidad de Chile y proyectarla hacia el futuro”.

Asimismo, hizo hincapié en el rol de la casa de estudios, que en sus palabras “no ha sido sólo comprender su tiempo, sino también transformarlo, ampliando derechos, abriendo oportunidades y contribuyendo a construir un país más justo, más democrático y más humano. Queremos una universidad de excelencia, pero también una universidad más articulada, justa y sostenible; comprometida con la equidad, la inclusión, la igualdad de género y con mejorar las condiciones de trabajo, estudio y convivencia de nuestra comunidad universitaria”.

La actual rectora Rosa Devés —quien en 2022 se convirtió en la primera mujer en encabezar la Universidad de Chile en más de 180 años— agradeció a todos los candidatos “por su disposición a asumir una responsabilidad tan exigente y por contribuir con sus ideas y trayectorias al debate sobre el futuro de la Universidad”. Respecto de la ganadora, Devés destacó “su carácter noble y justo, por la solidez de su trayectoria académica, y por una permanente disposición al servicio público, ejercida siempre con rigor, con generosidad y sentido institucional”.

Quién es Alejandra Mizala

Ecomista de la Universidad de Chile y Ph.D. en Economía de la University of California, Berkeley, Mizala es profesora titular de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, con 37 años de trayectoria académica dedicados a la docencia, investigación, gestión institucional y diseño de políticas públicas, según explican desde la propia Universidad.

Fue Prorrectora de la Universidad de Chile entre 2022 y 2026, período en el que lideró el proceso de Acreditación Institucional que culminó con la acreditación de excelencia por siete años (2025–2032).

Entre otros cargos, fue vicepresidenta del Consejo de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (Conicyt) y la primera directora del Instituto de Estudios Avanzados en Educación de la Universidad de Chile.