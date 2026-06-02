Falsa amenaza de bomba en vuelo Calama-Santiago moviliza al GOPE y termina con pasajero detenido

Esta tarde, la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo en el Aeropuerto de Santiago Arturo Merino Benítez a un hombre que afirmó en pleno vuelo portar en su equipaje un dispositivo explosivo, lo que obligó a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) a aplicar protocolos de emergencia.

El hecho ocurrió en el vuelo LA1249 de Latam Airlines, con ruta Calama-Santiago, que logró aterrizar en la capital sin contratiempos, tras lo cual operó personal del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros. El cuerpo policial inspeccionó el aparato en cuestión y, alrededor de las 19:50 horas, la DGAC informó que el “procedimiento realizado en aeronave (…) finalizó sin observaciones. La situación de emergencia fue descartada y el pasajero detenido“.

📍#Santiago | Informamos que procedimiento realizado en aeronave en Ap. #AMB por #GOPE de @Carabdechile y la @DGACChile finalizó sin observaciones. La situación de emergencia fue descartada y el pasajero detenido por @PDI_CHILE pic.twitter.com/OTGLajPaun — DGAC Chile (@DGACChile) June 2, 2026

Poco después, Latam Airlines Group emitió un comunicado en el que lamentó los inconvenientes y recalcó “los incidentes con pasajeros disruptivos, incluyendo agresiones físicas o verbales a tripulantes y pasajeros, consumo de alcohol en exceso y drogas a bordo falsas alarmas y otras conductas que comprometen la seguridad operacional, representan un desafío creciente para la industria aérea a nivel global“.

En esa línea, la aerolínea anotó la necesidad de “fortalecer las medidas preventivas y sancionatorias en la región frente a este tipo de conductas, promoviendo un debate que contribuya a resguardar la seguridad operacional y proteger a pasajeros, tripulaciones y a todos los actores que forman parte del ecosistema aeronáutico”.