Carabineros formalizados por golpiza a detenido: acusaron una “caída accidental” para ocultar lesión

Dos funcionarios de Carabineros fueron formalizados por los delitos de apremios ilegítimos y falsificación de instrumento público, luego de ser acusados de agredir a un detenido en la Cuarta Comisaría de Rengo y atribuir posteriormente las lesiones a una supuesta “caída accidental”.

Los hechos ocurrieron en febrero de este año, cuando un hombre fue detenido por conducir en estado de ebriedad tras chocar contra un poste. Mientras permanecía bajo custodia policial en el calabozo, sufrió fracturas en un hombro y lesiones en el cráneo.

El fiscal jefe de Rengo, Osvaldo Yáñez, sostuvo que las heridas fueron provocadas cuando la víctima estaba bajo resguardo de los funcionarios.

“La víctima, encontrándose bajo resguardo de Carabineros, fue lesionada por dos funcionarios que se encontraban encargados del cuidado y la custodia del mismo”, afirmó.

El persecutor explicó que uno de los carabineros enfrenta cargos por apremios ilegítimos, mientras que el segundo también fue formalizado por falsificación de instrumento público.

“Respecto del segundo partícipe, se le imputa además un delito de falsificación de instrumento público, porque se le entregó a la Fiscalía información falsa respecto del origen de las lesiones y, por lo tanto, en ese contexto es que la conducta desarrollada por el segundo de los detenidos es más grave”, señaló.

Durante la audiencia se exhibieron registros de las cámaras de seguridad y fotografías de las lesiones sufridas por el detenido.

La defensa de los funcionarios sostuvo que existía una diferencia en la calificación jurídica de los hechos. El abogado Eduardo Gómez aseguró que “hay una discrepancia. Fue violencia innecesaria (y no apremios ilegítimos)”.

Asimismo, afirmó que “iban esposados y lo que se vio ahí fue un empujón”.

Pese a esos argumentos, el tribunal descartó que las lesiones se hubieran originado por una caída accidental, decretó arresto domiciliario nocturno para ambos imputados y fijó un plazo de 90 días para el desarrollo de la investigación.

Hasta el momento, Carabineros no se ha referido públicamente al caso.