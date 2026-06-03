Contraloría alerta por puentes dañados y fallas de control del MOP

Una auditoría de la Contraloría General de la República a la Dirección de Vialidad del MOP detectó deficiencias en la gestión, mantención y control de los puentes de la red vial pública del país. La revisión abarcó el período entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de marzo de 2025.

Según el informe final N° 804/2025, elaborado por el Departamento de Control Externo de la División de Infraestructura y Regulación de la CGR, existen debilidades tanto en los sistemas de información como en los procesos de inspección y conservación. Uno de los principales hallazgos fue que más del 85% de los puentes no cumple con los plazos de inspección establecidos, con estructuras que no han sido revisadas desde 2016.

La auditoría también advirtió la existencia de puentes con fallas relevantes que no han sido reparadas durante años. Entre ellos figura un puente en Lolol, Región de O’Higgins, que cuenta con un informe técnico desfavorable y lleva más de cuatro años sin intervención.

Otro punto crítico es la falta de evaluación estructural registrada en algunas obras, lo que impide determinar su estado real de deterioro y dificulta priorizar inversiones y reparaciones. A ello se suman inconsistencias en los sistemas FEMN e i3MOP del MOP, con datos duplicados, incompletos y contradictorios.

Frente a los hallazgos, la Contraloría instruyó a la Dirección de Vialidad adoptar medidas correctivas: unificar y depurar los sistemas de información, cumplir los plazos de inspección, ejecutar mantenciones oportunas y acreditar revisiones técnicas, además de fortalecer los mecanismos de control y supervisión.

Revisa el documento de Contraloría en el siguiente link:

INFORME FINAL N° 804, DE 2025, AUDITORÍA A LAS ETAPAS DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENCIÓN DE PUENTES, EN LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD