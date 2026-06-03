¿Todas las decisiones deben tomarse en Santiago? La duda de Magallanes tras los anuncios de Kast

En su reciente Cuenta Pública, el Presidente José Antonio Kast abordó la urgente necesidad de destrabar permisos como eje central de su Gobierno, aludiendo al Estado como uno de los mayores obstáculos para el desarrollo de proyectos con alto potencial de inversión en el país.

Cuando ya entró de lleno en materias vinculadas al desarrollo productivo del sur del país, Kast también abordó el futuro de la transición energética, destacando la necesidad de fortalecer las energías renovables y retomar proyectos asociados al hidrógeno verde, una industria que en Magallanes concentra algunas de las mayores expectativas de inversión para los próximos años y que ha enfrentado de manera directa la muralla estatal.

“Tenemos que acelerar la transición energética incorporando energías renovables, eficiencia energética y nuevas tecnologías como los biocombustibles y el hidrógeno verde, para que no deje de ser un sueño la ampliación de nuestra matriz energética. Eso puede reactivarse, pero hay que hacerlo bien“, sostuvo el presidente Kast.

Kast también puso foco en la salmonicultura, actividad que hoy representa uno de los principales motores económicos de Magallanes. “Con el fortalecimiento de la actividad en las distintas regiones, en el sur serán los salmones; en el norte, la minería. Vamos a generar más empleo y crecimiento económico para Chile”.

En ese sentido, el gobernador de la región de Magallanes y de la Antártica Chilena, Jorge Flies, señaló que “estamos muy de acuerdo con poner focalidad en la salmonicultura, porque hoy es el eje productivo más importante de la región. Como Gobierno Regional vamos a estar muy atentos y trabajando en la mesa que llevamos adelante junto a la salmonicultura y la pesca artesanal, que cumple un rol fundamental en Magallanes“.

Flies también abordó el escenario del hidrógeno verde, una industria que ha enfrentado un ritmo de avance más lento al proyectado inicialmente debido al contexto internacional. No obstante, sostuvo que los principales proyectos continúan avanzando en distintas etapas de evaluación y preparación para futuras inversiones.

“El hidrógeno verde tiene hoy un enlentecimiento en la toma de decisiones de inversión, pero estos proyectos van a seguir adelante. Seguimos viendo al hidrógeno verde como una gran oportunidad para Magallanes, junto con áreas como la logística y el turismo antártico, que también están mostrando un crecimiento importante“, señaló el gobernador.

Además, la autoridad regional hizo hincapié en la necesidad de fortalecer la descentralización de las decisiones vinculadas a la inversión, planteando que varios de los procesos que hoy ralentizan proyectos estratégicos continúan dependiendo de organismos con sede en Santiago, pese a involucrar directamente a regiones y municipios.

“En materia de facilitación de la inversión, la descentralización es fundamental. No puede decidirse la inversión de una región desde Santiago. Lo mismo ocurre con las concesiones marítimas o con instancias como el Consejo de Monumentos Nacionales. Las decisiones tienen que contar con una alta influencia de los gobiernos regionales y de los municipios involucrados en el territorio“, aseguró Flies.