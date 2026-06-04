Hacienda evalúa proyecto para levantar secreto bancario por vía judicial

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, reveló que su cartera comenzó a trabajar en un posible proyecto de ley sobre levantamiento del secreto bancario, una materia clave para ampliar herramientas contra la economía ilícita y el crimen organizado. La autoridad recalcó que cualquier apertura de cuentas debe depender del Poder Judicial y no de una decisión administrativa.

Quiroz abordó el tema tras salir de la comisión de Salud del Senado, donde sostuvo que Hacienda tiene especial interés en avanzar en esta discusión. Según explicó, el trabajo recién comenzó y sus detalles se conocerán más adelante, siempre bajo el principio de que la autorización quede en manos de la Corte y del Poder Judicial.

Luego, al salir de la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, el ministro insistió en que la persecución de actividades ilícitas y la supervisión bancaria en esta materia son asuntos que el ministerio toma “muy en serio”. También planteó que existen “formas inteligentes de mejorar nuestra legislación” para colaborar en ese objetivo.

La fórmula aún no está definida. Quiroz señaló que estudian si ingresar un proyecto separado, partir desde cero o proponer cambios en la coyuntura legislativa actual.

El debate ya venía tensionado. El levantamiento del secreto bancario fue una de las principales exigencias económicas y de persecución del crimen organizado de la administración anterior, aunque enfrentó reparos del mundo político y privado por los eventuales efectos de una flexibilización.

La ofensiva se reactivó luego de que bancadas de oposición pidieran al Senado retomar la discusión en el proyecto de Subsistema de Inteligencia Económica y Secreto Bancario, ingresado en 2023. Ese llamado se produjo tras la detención de un ejecutivo venezolano del Banco Santander, acusado junto a otras personas de montar un esquema para lavar dinero de un brazo del Tren de Aragua en Chile y enviarlo al extranjero.