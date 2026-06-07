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[Lo+Leído] Programa de DDHH desistió de alegar en contra de exagente del Comando Conjunto
Corte de Apelaciones de Santiago acogió tesis de la defensa de Viviana Ugarte y dictó una unificación de las cuatro condenas que esta enfrentaba, que sumaban 25 años, rebajando el total de su pena a poco más de 22 años. El Programa de DDHH no acudió a alegar en contra de ello.
- El Programa de Derechos Humanos no alegó ante la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago en la causa donde Viviana Ugarte buscaba la unificación de sus condenas.
- La ausencia del abogado del programa obedeció a una instrucción de la nueva jefa del organismo, Constanza Garrido, según diversas fuentes citadas en el texto.
- La Corte de Apelaciones acogió parcialmente la solicitud de la defensa y unificó las penas de Ugarte, fijando una condena única de 20 años, más 800 días por asociación ilícita.
- La decisión redujo en aproximadamente tres años el tiempo total de condena que pesaba sobre la exagente, resolución que los querellantes particulares recurrirán ante la Corte Suprema.
- Viviana Ugarte fue procesada por primera vez en 2003 y otros exagentes la identificaron como participante en labores de vigilancia previa y operativos de captura realizados por el Comando Conjunto.