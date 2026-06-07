[Lo+Leído] Programa de DDHH desistió de alegar en contra de exagente del Comando Conjunto

Corte de Apelaciones de Santiago acogió tesis de la defensa de Viviana Ugarte y dictó una unificación de las cuatro condenas que esta enfrentaba, que sumaban 25 años, rebajando el total de su pena a poco más de 22 años. El Programa de DDHH no acudió a alegar en contra de ello.

El Programa de Derechos Humanos no alegó ante la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago en la causa donde Viviana Ugarte buscaba la unificación de sus condenas.

La ausencia del abogado del programa obedeció a una instrucción de la nueva jefa del organismo, Constanza Garrido, según diversas fuentes citadas en el texto.

La Corte de Apelaciones acogió parcialmente la solicitud de la defensa y unificó las penas de Ugarte, fijando una condena única de 20 años, más 800 días por asociación ilícita.

La decisión redujo en aproximadamente tres años el tiempo total de condena que pesaba sobre la exagente, resolución que los querellantes particulares recurrirán ante la Corte Suprema.

Viviana Ugarte fue procesada por primera vez en 2003 y otros exagentes la identificaron como participante en labores de vigilancia previa y operativos de captura realizados por el Comando Conjunto. Sigue leyendo en El Mostrador