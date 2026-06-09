El enojo ciudadano por término intempestivo del desfile por la Toma del Morro de Arica

No hubo anuncios específicos para la Región de Arica y Parinacota, pese a las 48 horas en que el Presidente de la República, José Antonio Kast, estuvo en Arica por segunda vez desde su asunción el 11 de marzo. El relato del Primer Mandatario –que estuvo antecedido y acompañado por varios ministros de Estado– fue siempre desde la perspectiva nacional y agradeciendo el patriotismo vivido con ocasión del Asalto y Toma del Morro y el pronto inicio del desalojo de la población Cerro Chuño, gracias al aporte económico del Gobierno Regional (Gore).

Contrariamente a la ilusión que tenía el gobernador regional, Diego Paco (RN), el jefe de Estado mantuvo el tono de la cuenta pública dada el 1 de junio al Congreso, sin entrar en lo específico. Así, finalmente, no hubo firma del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE) y solo se realizó una reunión de Gabinete Regional con el delegado presidencial regional, Cristian Sayes, y los secretarios regionales ministeriales el domingo, cuyos resultados aún se desconocen.

El gobernador Paco comentó que, pese a que no se concretó este hito comunicacional, “el plan ya está firmado y oficializado y caminando bien. El equipo del Gore tiene reunión esta semana con la Dirección de Presupuesto (Dipres) y la Subdere, con el objetivo de hacer un monitoreo y una capacitación a todos los gobiernos regionales involucrados con el PEDZE para aplicar la metodología todo lo que dure en las regiones. No voy a mentir en esto y estuvo todo tan atareado, hubo tantas pautas, tantos puntos que no logramos coincidir y concretar para hacerlo participativo. En vez de aparecer yo en una firma con el Presidente, prefiero esperar un par de días y hacerlo con quienes aprobamos los proyectos en la región, es decir, con los consejeros regionales. El oficio que nos notifica el inicio del Plan lo oficializaron el viernes 5 de junio“.

La autoridad confirmó que para este año fueron dispuestos $ 3 mil millones, los cuales servirán para reactivar la construcción del nuevo Museo Arqueológico en San Miguel de Azapa, cuyas obras se paralizaron tras la quiebra de la constructora a cargo el 2023, y concluir el skatepark municipal en el Parque Centenario.

Puntos de prensa ausentes

En la visita de Kast, cuya agenda completa nunca fue pública, tampoco hubo puntos de prensa para que la prensa regional realizara algunas preguntas sobre las demandas ciudadanas. Es más, pese a exigir una acreditación por parte de la Presidencia de la República a los medios regionales, a través de la plataforma Google, fueron constantes los problemas en los puntos de acceso a las tres pautas oficiales del sábado y el domingo, ya que los policías y militares a cargo no contaban con los listados de los representantes de medios regionales que se acreditaron.

Otra cosa fue con los equipos de prensa de los medios nacionales que viajaron junto a Kast en el avión presidencial. Para ellos hubo libre acceso, traslados en un minibús y apertura para las preguntas en el único punto de prensa que fue programado dentro de las 48 horas de la visita presidencial. Fue el domingo durante la visita a la frontera con Perú, cuando después de inspeccionar los trabajos de la zanja en Pampa Chacalluta, Kast habló sin permitir consultas de la prensa.

Luego le dio el pase al biministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, quien entregó un balance e indicó que llevaban un 90% cumplido en la construcción de zanjas en las fronteras de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. Tras ello, un medio nacional pidió mayores detalles de esa cuenta, pero después abruptamente se cortó el audio y la comitiva abandonó el lugar rumbo a Arica, sin permitir más consultas.

Los únicos anuncios de Kast en la región fueron dos y se relacionaron con su Plan Escudo Fronterizo: el envío de un proyecto de ley para aumentar de 5 a 60 días la retención de los migrantes para completar los trámites de expulsión, y otro para sancionar con penas de cárcel el transporte irregular de migrantes.

Corte abrupto del desfile

Si bien Kast tuvo las aguas tranquilas, es decir, sin protestas por el recorte presupuestario, el domingo 7 de junio el descontento ciudadano vino por otro motivo. El desfile cívico-militar por la celebración del Asalto y Toma del Morro de Arica fue “concluido” abruptamente por personal del Ejército, pese a que aún quedaban organizaciones en la explanada, a la espera para pasar frente a la tribuna donde estaba el Primer Mandatario.

Ya habían transcurrido unas tres horas desde el inicio del evento, el cual debió tramitar un permiso ante la Delegación Presidencial Regional, bajo la Ley N° 21.659 de Seguridad Privada por la concentración de público. Alguien intempestivamente dio la orden al personal de la Policía Militar (PM) de poner unas vallas en la avenida Comandante San Martín, bloqueando el paso de las delegaciones de unidades municipales, organizaciones de pueblos originarios, del Club de Rodeo y del Club de Huasos que estaban formadas para desfilar.

Ese tradicional cierre con huasos a caballo no se pudo hacer, porque se activó la salida del Presidente desde el lugar para su hora de almuerzo. Las instrucciones de un militar quedaron plasmadas en la transmisión en vivo del Ejército: ordenaba el encajonamiento del Orfeón Municipal para terminal el desfile a las 14.00 horas, por la salida del Presidente, quien autorizó el cierre al oficial que se acercó a la tribuna para cumplir con ese rito de subordinación del mando militar al poder civil.

El enojo ciudadano por ese abrupto término comenzó a invadir las redes sociales. Y la Municipalidad de Arica aprovechó el momento para deslindar responsabilidades, pese a que algunas voces la sindicaron como responsable de no “racionalizar” el número de participantes en este tradicional desfile, para así cumplir con el horario de término y no poner en jaque la agenda presidencial. Su postura la dejó plasmada en un comunicado que distribuyeron a través de sus redes sociales y que no fue respondido por el Ejército. Horas más tarde, la pieza gráfica desapareció de las redes institucionales municipales.

La consejera regional María Victoriano (PC) expuso esta situación en su fanpage, criticando a las autoridades por quebrar la tradición del desfile que permite la participación de numerosas delegaciones ciudadanas, al haberse decidido el cierre anticipado del evento (ver posteo).

En tanto, la diputada Stephanie Jéldrez responsabilizó a la Municipalidad de Arica de no ajustar las delegaciones civiles al tiempo previsto, abusando del bloque que tenía asignado. La parlamentaria consideró la situación como “una falta de respeto con el Presidente de la República, con la Primera Dama y, por supuesto, con todas las organizaciones” (ver video). Ella también se quedó en la fila esperando, ya que pretendía pasar a caballo frente al Jefe de Estado. Luego de que la legisladora abandonara su asiento en el palco principal, este fue utilizado por la seremi de Gobierno, Pollyana Rivera, quien fue su rival durante las elecciones parlamentarias y con quien hasta hoy mantiene una fría distancia. La autoridad consiguió pasar a la primera fila, luego de convencer con bastante insistencia al encargado de protocolo.

Encuentro ciudadano

La gira de Kast finalizó el domingo con un Encuentro Ciudadano, tal como los realizados en visitas a otras regiones. La actividad se llevó a cabo en el Teatro Municipal al caer la noche y no se logró llenar el aforo de 700 personas. En los asientos de las dos primeras naves del recinto fue posible reconocer a una gran cantidad de funcionarios públicos, incluso a algunos militantes del Frente Amplio (FA) que habrían aceptado la “invitación” de sus seremis, en medio de la incertidumbre de ser removidos por no cumplir con los cinco años de confianza legítima.

Para evitar abucheos y protestas contra el Presidente, desde hace más de una semana fue enviado por WhatsApp un link de inscripción a los dirigentes de los partidos oficialistas, para reclutar militantes como “público seguro” para este evento. Sin embargo, se supo que esta opción se habría desbordado por una masificación que hicieron dirigentes regionales del Partido Republicano, poniendo en riesgo la seguridad de la actividad. De hecho, al percatarse de esta situación, desde los organizadores emanó una comunicación a los asistentes que señalaba que ese evento se había cancelado. Luego, esa información fue invalidada, reponiendo la invitación inicial, pero de manera selectiva.