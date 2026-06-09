Futuro verde en marcha: nuevas aves en Parque Tricao, mar de Rapa Nui y salud del océano chileno

Futuro en marcha se tiñe de color. En esta sección, que de ahora en adelante se llamará Futuro verde en marcha, cada semana reunimos iniciativas, hallazgos y decisiones que están impulsando cambios reales en acción climática, restauración ecológica y conservación de la biodiversidad, mostrando que la transición ya no es solo una idea, sino sobre todo un proceso que avanza y se instala en el presente.

Un arcoíris de alas y plumas: las cuatro nuevas aves que llegan a Parque Tricao

El aviario de vuelo libre más grande de Sudamérica sumó cuatro nuevas especies provenientes de Asia, Norteamérica y Sudamérica, ampliando una colección que ya reúne a más de 800 aves. Entre las incorporaciones destaca el monal del Himalaya, ave nacional de Nepal, conocida como el “ave de los nueve colores”, gracias al espectacular plumaje iridiscente de los machos, donde se combinan destellos verdes, azules, morados y cobrizos. Junto a él llegó la perdiz roul roul, una pequeña especie de los bosques del sudeste asiático, cuyo macho llama la atención por su cresta rojiza y plumaje oscuro metalizado, mientras que la hembra exhibe discretos tonos verde oliva que le permiten pasar inadvertida entre la vegetación.

La nueva colección se completa con la codorniz californiana, una especie introducida en Chile a fines del siglo XIX y fácilmente reconocible por el característico penacho curvado que sobresale de su cabeza, además de su activo comportamiento y particular canto. También se incorporó el amazonas frentiazul, conocido popularmente como “loro hablador”, un loro amazónico que puede alcanzar entre 70 y 90 años de vida, y que destaca por su notable capacidad para imitar sonidos y palabras humanas. Este último ejemplar llegó al parque tras ser decomisado por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y completar un proceso de rehabilitación.

Con estas incorporaciones, Parque Tricao busca acercar a los visitantes a especies de distintos continentes y reforzar la importancia de la conservación frente a amenazas como la pérdida de hábitat y el tráfico ilegal de fauna silvestre. Es un excelente panorama para el Día del Padre.

El mar sagrado de Rapa Nui recibe reconocimiento internacional por su valor ecológico y cultural

El área marina protegida Te Moana Tapu a Hotu Matu’a –el Mar Sagrado de Rapa Nui– fue reconocida por la organización internacional Mission Blue como un Hope Spot, una distinción otorgada a lugares considerados fundamentales para la salud de los océanos del planeta.

El reconocimiento destaca tanto la extraordinaria biodiversidad de las aguas que rodean la isla y Motu Motiro Hiva, donde habitan numerosas especies endémicas, como el modelo de conservación impulsado por la comunidad rapa nui, que combina conocimientos ancestrales y gestión científica. La designación sitúa a Rapa Nui entre los territorios marinos más importantes del mundo para la protección oceánica y refuerza su papel como referente internacional en conservación marina y gobernanza indígena.

IDEOS: una radiografía abierta de la salud del océano chileno

Una nueva plataforma interactiva permitirá conocer el estado de salud del océano en las 105 comunas costeras de Chile. Se trata de IDEOS (Infraestructura de Datos Espaciales Océano Salud), una iniciativa desarrollada por la Universidad Católica del Norte, el Data Observatory y el Instituto Milenio SECOS, que integra información ecológica, social y económica para evaluar los ecosistemas marinos mediante el Índice de Salud del Océano (IdSO).

La herramienta reúne más de un centenar de bases de datos y mapas interactivos de acceso abierto, facilitando que autoridades, investigadores, comunidades costeras y ciudadanía puedan monitorear el estado del mar, identificar amenazas y apoyar decisiones orientadas a la conservación y gestión sostenible del borde costero chileno.

USS y Parque Mahuida crean línea base ambiental para proteger la precordillera de Santiago

La Universidad San Sebastián y el Parque Mahuida impulsan el proyecto Guardianes Ambientales, una iniciativa que busca generar información científica sobre agua, suelo, biodiversidad y riesgos ambientales para fortalecer la conservación de una de las principales reservas naturales urbanas de la Región Metropolitana. A través de monitoreos estacionales, trabajo en terreno, análisis de laboratorio y herramientas cartográficas, estudiantes y académicos evaluarán los efectos de fenómenos como la sequía, la erosión, el aumento de temperaturas y el riesgo de incendios sobre el ecosistema precordillerano.

El objetivo es construir una línea base ambiental que apoye las acciones de restauración ecológica, mejore la gestión del parque y contribuya a sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de proteger este espacio natural cada vez más presionado por el cambio climático y la expansión urbana.

Bci reduce millones de hojas de papel y avanza hacia operaciones con energía 100% renovable

La digitalización de procesos y la migración hacia energías limpias se han convertido en pilares de la estrategia de sostenibilidad de Bci. Durante el último año, la implementación masiva de firmas digitales y el impulso a las cartolas electrónicas permitieron evitar el uso de más de 4,5 millones de hojas de papel, reduciendo emisiones asociadas y contribuyendo a la preservación de cientos de árboles. Paralelamente, la entidad incorporó tres nuevos edificios corporativos abastecidos con energía eléctrica proveniente de fuentes 100% renovables, fortaleciendo su meta de reducir el impacto ambiental de sus operaciones.

Estas acciones forman parte de una estrategia más amplia, que incluye compromisos de carbono neutralidad al 2050, metas de reducción de emisiones en sectores productivos clave y más de US$ 2.100 millones destinados al financiamiento de proyectos verdes vinculados a energías renovables, eficiencia hídrica y electromovilidad.