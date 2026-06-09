La joven unioina que estudia fósiles de reptiles marinos en Magallanes

Javiera Delgado es bióloga, nació en La Unión y estudia en el magíster en Paleontología de la Universidad Austral. Su investigación principal está en Magallanes, donde estudia ictiosaurios: reptiles marinos que habitaron esa zona hace más de 131 millones de años. Pero parte de su trabajo también mira hacia su región de origen. En Los Ríos, dice, hay hojas fosilizadas, registros de megafauna, fósiles marinos y huellas de antiguos ambientes que todavía no ocupan el lugar que podrían tener en la memoria natural del territorio.

—Tú eres de La Unión y creciste en sectores rurales de Los Ríos. ¿Cómo se llega desde ese paisaje a estudiar reptiles marinos fósiles en Magallanes?

—La curiosidad por entender cómo se formó el mundo terminó transformándose en interés por la paleontología. Cuando entré a Biología en la UACh tenía claro que eso quería. Mi patrocinante, la doctora Karen Moreno, me sugirió contactar a la doctora Judith Pardo Pérez, quien había liderado en el Glaciar Tyndall la excavación de Fiona, una ictiosauria preñada de 131 millones de años y uno de los fósiles más completos hallados en Chile. Ella me acogió como estudiante y desde ahí me integré a la investigación de los ictiosaurios de Magallanes.

—¿Los Ríos tiene patrimonio paleontológico relevante o poco conocido?

—Sin duda. La región destaca por su riqueza en paleobotánica y por restos de megafauna de hace miles de años. Uno de los sitios más importantes son los estratos del río San Pedro y la cuenca del lago Riñihue, donde se preservan hojas fosilizadas de la antigua selva valdiviana. También hay registros de gonfoterios en valles preglaciares, fósiles marinos en Corral e Isla del Rey, y polen preservado en humedales de Máfil. Queda mucho por difundir para que las personas reconozcan este patrimonio como parte de su identidad territorial.

—¿Qué lugares de Los Ríos deberían mirarse también como laboratorios naturales?

—La región entera puede ser un aula al aire libre. La costa de Corral y Niebla, la cuenca del río Valdivia, los bosques de Neltume y Puerto Fuy. El circuito de los Siete Lagos —Calafquén, Pullinque, Panguipulli, Neltume, Pirihueico, Pellaifa y Riñihue— tiene un origen glaciovolcánico que comenzó a formarse hace unos 20 o 30 mil años. Muchas veces se visita por su belleza escénica, pero ahí podemos entender procesos que ocurrieron durante miles de años. Cuando logremos entender la historia que esconden estos lugares, también aprenderemos a valorarlos y protegerlos.