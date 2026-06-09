Mitos y verdades sobre el Asalto y Toma del Morro de Arica desde la óptica chilena

El domingo pasado se conmemoraron los 146 años del Asalto y Toma del Morro de Arica, episodio también conocido como la Batalla de Arica. La acción militar, ocurrida el 7 de junio de 1880, marcó la ocupación de este territorio por parte del Ejército chileno, en el marco de la Guerra del Pacífico y tras su avance por el desierto de Tarapacá.

Sobre este episodio histórico, ocurrido el 7 de junio de 1880, circulan numerosas versiones e interpretaciones. Como ocurre con muchos hechos relevantes de la Guerra del Pacífico, existen matices y diferencias entre los relatos construidos desde Chile y Perú acerca de esta jornada y su significado histórico.

Este año, Aquí Arica quiso abordar los mitos y verdades que se narran sobre este hecho histórico desde la perspectiva chilena, dado que el año pasado el historiador tacneño César Málaga nos ofreció la versión peruana de este episodio. El jefe de la Sección Archivo General del Ejército e historiador, el mayor Rodrigo Arredondo se refirió así a las versiones que se cuentan cada año sobre la arremetida del contingente chileno en el histórico peñón:

¿ESCALÓ EL EJÉRCITO CHILENO POR LA LADERA HACIA EL MAR?: “No, por la descripción geográfica del morro, la ladera poniente, que es la que está enfrentando al mar, es un acantilado, lo que hacía imposible un ascenso a pie bajo el fuego enemigo”.

¿ES EFECTIVO QUE EL MORRO FUE TOMADO EN 55 MINUTOS POR EL EJÉRCITO CHILENO?: “Conforme a la historiografía, efectivamente la toma del Morro se desarrolló en 55 minutos, correspondiendo este tiempo al asalto final de la cima por parte del Regimiento 4to de Línea, tras haber sido conquistado el fuerte del Este”.

¿ES CIERTO QUE EL EJÉRCITO CHILENO DISTRAJO A LAS FUERZAS PERUANAS REALIZANDO FOGATAS EN EL SECTOR NORTE DE ARICA?: “Es efectivo. El coronel Pedro Lagos ordenó que las unidades que no estaban consideradas en la acción, permanecieran en distintas posiciones y en algunas, mantener fogatas como distracción del enemigo, para no advertir los desplazamientos durante la noche y madrugada, que fueron realizados en oscuridad y completo silencio”.

¿ES EFECTIVO QUE EL CORONEL PERUANO ALFONSO UGARTE SE SUICIDÓ DURANTE LA BATALLA DE ARICA?: “No es efectivo. Su muerte se registra en las circunstancias del combate, y testigos reconocieron su cuerpo en la explanada del Morro”.

¿PERÚ CELEBRA EL 5 DE JUNIO EN ARICA EL EPISODIO LLAMADO “LA RESPUESTA” EN LA CASA BOLOGNESI?: “Dicha fecha conmemora la reunión sostenida en la mañana del 5 de junio, entre el sargento mayor Salvo, enviado a parlamentar por orden del general en jefe Manuel Baquedano, con el coronel Francisco Bolognesi, para intimar la rendición de la plaza de Arica, y evitar un derramamiento de sangre inútil. En esta reunión, el coronel Bolognesi indicaría que no estaba dispuesto a rendir la plaza, consultando con sus oficiales, los que ratificaron la decisión”.

¿CUÁNTO ERA EL CONTINGENTE DE LAS FUERZAS CHILENAS Y PERUANAS? “La operación militar, conforme a los antecedentes existentes, contaba por el lado chileno con más de 4.500 hombres, distribuidos en varias unidades acantonadas. Sin embargo, las fuerzas chilenas que enfrentaron las defensas peruanas del Morro fueron de 1.800 hombres, distribuidos en los regimientos 3° y 4°, más 800 del Regimiento Lautaro, unidad que atacó por el borde costero, en tanto que las fuerzas peruanas fueron cerca de 2.000”.

¿ES CIERTO QUE LAS FUERZAS MILITARES BOLIVIANAS ABANDONARON LA GUERRA ANTES DE QUE CONCLUYERA?: “Efectivamente, Bolivia se retira tras la Batalla de Tacna en 1880, quedando Perú solo en el conflicto”.

¿ES CIERTO QUE EL CORONEL PERUANO FRANCISCO BOLOGNESI ESPERABA EL REFUERZO DE SU CONTINGENTE, PERO QUE FINALMENTE ÉL NO SE LO ENVIÓ POR RENCILLAS POLÍTICAS?: “El coronel Bolognesi pudo esperar refuerzos; sin embargo, su aislamiento se debió en gran medida al éxito militar de la Batalla de Tacna, la problemática logística, sumada a tensiones políticas entre el gobierno central y la falta de coordinación”.

TEXTOS Y PINTURAS PERUANOS REFIEREN QUE EL EJÉRCITO CHILENO APLICÓ EL REPASO Y DEGÜELLO DE SOLDADOS PERUANOS MORIBUNDOS: “En relación a este tema, no hay claridad ni certezas. Ambos mandos denuncian estas acciones y, de haber acaecido, serían hechos aislados en una contienda encarnizada de finales del siglo XIX. El denominado repase, corresponde a una obra pictórica peruana del año 1888”.

¿QUÉ HAY DE CIERTO RESPECTO DE QUE EL CONTINGENTE CHILENO BEBIÓ “CHUPILCA DEL DIABLO” (AGUARDIENTE CON PÓLVORA) PARA ENVALENTONARSE: “La denominada chupilca del diablo nace de una ficción literaria de la novela Adiós al Séptimo de Línea. Cabe señalar que la mezcla con pólvora solo intoxicaría al soldado”.

¿HUBO PARTICIPACIÓN DE UN MILITAR ARGENTINO EN EL ASALTO AL MORRO?: Efectivamente hubo un oficial argentino que participó por el Ejército del Perú. Roque Sáenz Peña, quien habría sido auxiliado por un oficial chileno. Años más tarde se convertiría en Presidente de su país”.

¿ES CIERTO QUE LUEGO DE LA BATALLA DE ARICA, LAS CIUDADES DE ARICA Y TACNA QUEDARON A LA ESPERA DE UN PLEBISCITO ENTRE PERÚ Y CHILE PARA DEFINIR QUIÉN SE QUEDARÍA CON ESTE TERRITORIO?: “Muy posterior al combate, producto del Tratado de Ancón de 1883, se estipuló que tanto Tacna como Arica quedarían bajo administración chilena por un plazo de diez años, y tras este tiempo un plebiscito definiría a cuál de los dos países quedarían los territorios, situación que no se llevó a cabo. Finalmente, el Tratado de Lima de 1929, “a grosso modo”, dividió el territorio entre ambas naciones, pasando Tacna a Perú, en tanto que Arica quedó bajo soberanía chilena”.