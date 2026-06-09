Operación Tokio: allanan sucursal del BancoEstado debido a vínculo de ejecutiva con Tren de Aragua

La investigación conocida como Operación Tokio sumó este martes una nueva diligencia de alto impacto. Detectives de la Brigada Investigadora contra el Crimen Organizado de la PDI, junto a la Fiscalía Metropolitana Sur, allanaron dependencias de una sucursal de BancoEstado ubicada en el centro de Santiago, en el marco de las pesquisas que buscan desarticular una estructura financiera vinculada al Tren de Aragua.

El procedimiento se desarrolló en las oficinas situadas en la intersección de Huérfanos con Morandé y se relaciona con una de las imputadas formalizadas durante los últimos días por su presunta participación en la organización criminal.

Se trata de Rossana Magdalena Blanco Blanco, ciudadana venezolana que prestaba servicios en BancoEstado a través de una empresa externa y cuyo vínculo con la investigación se conoció durante la audiencia de formalización de los 17 detenidos en la causa.

Según explicó el fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, fue la propia defensa de la imputada la que reveló durante la audiencia que la mujer desempeñaba funciones asociadas a la entidad bancaria.

A raíz de ese antecedente, los investigadores concurrieron hasta la sucursal donde trabajaba para incautar documentación, equipos y otros elementos que puedan aportar información relevante para determinar el alcance de sus actividades y eventuales nexos con la estructura financiera de la organización.

De acuerdo con los antecedentes de la investigación, Blanco habría participado en actividades de extorsión ejecutadas por el Tren de Aragua, incluyendo el cobro de la denominada “vacuna” a víctimas de la organización y presiones ejercidas contra mujeres para obligarlas a ejercer el comercio sexual.

Hasta ahora, la Fiscalía no le atribuye participación directa en las operaciones de lavado de activos detectadas en la causa. Sin embargo, los peritajes que se realizarán sobre el material incautado buscan establecer si existen antecedentes adicionales que permitan ampliar su eventual grado de participación dentro de la red criminal.

La imputada se suma a otro funcionario bancario formalizado en la misma investigación: José Carlos Pérez Asencio, ejecutivo del Banco Santander detenido la semana pasada y sindicado por los investigadores como un colaborador clave en los movimientos financieros de la organización.

Según la indagatoria, Pérez Asencio habría facilitado operaciones vinculadas al traslado y circulación de fondos provenientes de actividades ilícitas, utilizando cuentas bancarias en distintas instituciones financieras para introducir recursos de origen criminal al sistema formal.

La Operación Tokio ha permitido hasta ahora identificar una compleja estructura dedicada al lavado de activos, la extorsión y otras actividades ilícitas asociadas al Tren de Aragua. Las estimaciones preliminares de la Fiscalía apuntan a que la organización habría movilizado recursos por más de $75 mil millones mediante distintas operaciones financieras ejecutadas en Chile.