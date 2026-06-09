Recorte en salud: Hospital Base y Panguipulli bajo presión

El Servicio de Salud Los Ríos confirmó que el recorte presupuestario que afecta al sector se aplicará principalmente en su administración central y en el Hospital Base Valdivia. Para el hospital, hay vías concretas identificadas: ingresos por la Alerta Sanitaria Oncológica, aportes extraordinarios del Gobierno Regional para listas de espera, y recursos destinados a ambulancias y equipos. El organismo aseguró que buscará resguardar la atención clínica y las estrategias sanitarias prioritarias.

Aurora Delgado, presidenta de Fenpruss Los Ríos, dijo a Aquí Los Ríos que hasta ahora no hay evidencia de recorte en insumos ni en prestaciones. Según explicó, el ajuste se estaría abordando a través del control de medicamentos, la revisión de sobrestock, la gestión de insumos y la búsqueda de recursos adicionales. “No hay una evidencia de que hoy día se estén recortando insumos y no vamos a tener para la atención”, señaló.

A pesar de eso, Delgado advierte que el Hospital Base Valdivia arrastra un problema anterior al ajuste que todavía no ha sido repuesto. “Este hospital no ha sido repuesto. Y eso significa que ya traemos una brecha histórica”, afirmó. Según la dirigenta, la infraestructura actual es crítica y aún se mantiene pendiente la definición del terreno para un nuevo hospital. “Hay un preacuerdo con la Universidad Austral de Chile para contar con el terreno”.

La dirigenta atribuyó la situación actual a una combinación de factores: recursos complementarios, presión gremial, gestiones con parlamentarios de la zona y el Gobierno Regional, además del trabajo de los equipos de salud. “Este hospital se ha destacado por la sobreproducción. Con los recursos que han existido, hay un compromiso por parte de los profesionales y del equipo de salud en general”, sostuvo.

El otro frente está en Panguipulli. El proyecto del hospital intercultural tiene Recomendación Satisfactoria (RS) vigente, pero esa aprobación vence en diciembre de 2026. Si el Servicio no licita el diseño antes de esa fecha, el proyecto podría quedar expuesto a nuevas demoras administrativas. El director subrogante Erick Vargas Soto sostuvo que “la prioridad institucional es resguardar la salud de las personas”.