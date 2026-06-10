Informe sobre medios revela consumo de noticias más fragmentado y marcado por nuevos actores

El consumo de noticias en Chile continúa siendo elevado, pero las formas en que las audiencias acceden a la información están cambiando aceleradamente. Esa es una de las principales conclusiones del Informe 2026 sobre Consumo de Noticias y Evaluación del Periodismo en Chile, elaborado por la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso junto a la consultora Feedback. El estudio muestra que más de la mitad del consumo informativo se produce de manera incidental, es decir, a través de contenidos que las personas encuentran en redes sociales, conversaciones o publicaciones compartidas por terceros, sin una búsqueda deliberada de noticias.

La investigación también advierte una creciente presencia de actores no periodísticos dentro de la dieta informativa de los chilenos. Políticos, influencers y creadores de contenido aparecen como fuentes relevantes de información para amplios segmentos de la población, configurando un ecosistema más fragmentado y competitivo para los medios tradicionales.

En este contexto, El Mostrador registró avances en sus indicadores de audiencia respecto de la medición anterior. En el ranking general de consumo declarado de medios informativos se ubicó en el duodécimo lugar, con un promedio de consumo de 2,59 puntos y un 21% de personas que declaran consumirlo frecuentemente. En la edición 2025, el medio había ocupado el puesto 15, con un promedio de 2,37 y un consumo frecuente de 17,5%, mostrando una mejora en ambos indicadores.

El estudio también revela que el 47% de la audiencia de El Mostrador accede a sus contenidos directamente a través de su sitio web.

En materia de credibilidad, El Mostrador obtiene resultados superiores a los registrados en consumo. El informe lo ubica en el séptimo lugar del ranking nacional de credibilidad percibida, con una evaluación promedio de 4,08 puntos. Además, un 43,7% de los encuestados lo considera un medio creíble y un 9,4% lo califica como muy creíble. De esta manera, aparece por delante de otros medios de alcance nacional, integrando el grupo de marcas periodísticas mejor evaluadas por las audiencias.

La investigación muestra además que tanto el consumo como la credibilidad de El Mostrador presentan una mayor presencia entre personas de nivel socioeconómico alto. En consumo declarado alcanza un promedio de 2,93 puntos en ese segmento, mientras que en credibilidad llega a 4,32.

Los autores del estudio concluyen que las audiencias siguen valorando la información periodística, pero lo hacen en un escenario donde la confianza, la credibilidad y la capacidad de diferenciarse frente a nuevas fuentes informativas se han transformado en factores cada vez más relevantes para los medios de comunicación.

Inteligencia artificial: aceptación parcial y alta demanda de transparencia

La edición 2026 también profundiza en las percepciones ciudadanas sobre el uso de inteligencia artificial en el periodismo. El informe muestra un aumento en la autopercepción de habilidades vinculadas a esta tecnología: un 80,5% declara entender cómo funciona la IA y un 54,3% afirma sentirse capaz de reconocer una noticia producida mediante inteligencia artificial.

Sin embargo, la aceptación de la IA no es homogénea. Las audiencias aceptan principalmente su uso como herramienta de apoyo técnico, accesibilidad y adaptación de contenidos, pero rechazan su aplicación sin intervención periodística directa en la producción de noticias. Solo dos de cada diez personas confían en la capacidad de la IA para escribir una noticia por sí sola y estarían dispuestas a consumir contenidos generados completamente por esta tecnología.

“La Inteligencia Artificial aparece como un tema donde las audiencias tienen una posición matizada. No hay un rechazo total a su uso en el periodismo, pero sí límites claros. Las personas aceptan mejor la IA como herramienta de apoyo, pero rechazan que reemplace el criterio editorial, la verificación y la responsabilidad profesional. Además, la demanda de transparencia es muy alta”, explicó Mellado.

De hecho, la exigencia de transparencia aparece como uno de los consensos más transversales del estudio: un 81,9% considera que los medios deben informar si usan IA en la producción de noticias, mientras que un 80,7% cree que deben especificar en qué parte del proceso informativo se utiliza.