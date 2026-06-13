Ibáñez (FA) insta al oficialismo al diálogo y adelanta que su sector no está “para imposiciones”

El senador Diego Ibáñez (FA) abordó la discusión en el Congreso por la Ley Miscelánea del Gobierno: aseguró que “hoy la derecha gobierna, pero no convence” y que ello representa un riesgo para todo el sistema político.

En conversación con La Tercera, Ibáñez deslizó la idea de que la administración de José Antonio Kast estaría dirigida para una minoría lo que, según acusa, “acelera el deterioro de la democracia”.

“La derecha confunde mayoría electoral con mayoría social. La gente votó por estabilidad y están ofreciendo incertidumbre. Hay una promesa rota y eso amenaza con profundizar la crisis de la democracia, donde todos caemos por igual”, advirtió.

En paralelo, el parlamentario por Valparaíso aseguró que, en parte del oficialismo, ha advertido una disposición al diálogo, en particular con la senadora María José Gatica (RN), con el senador Rodolfo Carter (indep. republicano) y con la senadora Paulina Núñez (RN)” y dijo ver en ellos “un convencimiento genuino de construir transversalidad”.

“A ellos les pedimos que levanten la voz. Si quieren aprobar esto por un voto, háganlo, pero no estamos disponibles para imposiciones“, hizo el llamado, contrastando al mismo tiempo la postura del senador Arturo Squella (UDI), a quien acusó de alimentar la polarización: “No lo he visto en una posición generosa y dialogante“.

La “mirada astrológica” de Quiroz

El legislador también tuvo duras palabras para el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, a propósito de la discusión por la rebaja del impuesto a las empresas, llamando a que cualquier reforma fiscal “no profundice la desigualdad y no sea una transferencia del Fisco hacia grupos económicos que concentran el capita”,

“Si reducimos el impuesto corporativo, pero al mismo tiempo se compensa con un alza de la recaudación total, en base a los impuestos personales o en el combate de la evasión tributaria, me parece que eso es fiscalmente sostenible. Pero tenemos una diferencia profunda con el ministro Jorge Quiroz. Según el SII, tenemos un 40% de evasión y de elusión del impuesto corporativo. ¿Dónde están las propuestas del ministro? Es más, el ministro ha cuestionado las cifras del SII“, aseguró.

Consultado sobre la posición del Gobierno sobre una rebaja de impuestos, Ibáñez retrucó: “Esa es la mirada mágica, astrológica, del ministro Quiroz de que el crecimiento a largo plazo aumenta la recaudación. Pero la mirada técnica dice que ello no garantiza dicho efecto. Son muchos los factores que te permitirían crecer, reindustrialización, innovación tecnológica, incentivos tributarios para el turismo, pero el gobierno solo habla de bajar impuestos. Va contra cualquier evidencia de la economía global”.