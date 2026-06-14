Hoy maneja las arcas fiscales del Gobierno de Kast, pero las huellas del caso MOP-Gate lo persiguen. Aunque la Suprema lo terminó salvando, la Corte de Apelaciones destrozó en su momento su coartada de “buena fe”, tras haber inflado contratos públicos con su consultora Gerens para los pagos a GATE.

Antecedente judicial de Quiroz

La nota aborda que Jorge Quiroz fue condenado en 2014 por fraude al fisco en el marco del caso MOP-Gate, aunque luego fue absuelto por la Corte Suprema.

La nota aborda que Jorge Quiroz fue condenado en 2014 por fraude al fisco en el marco del caso MOP-Gate, aunque luego fue absuelto por la Corte Suprema. Rol de Gerens en el caso

La consultora Gerens, de la que Quiroz era socio, fue contratada por el MOP para asesorías vinculadas a obras de riego por $36,7 millones.

La consultora Gerens, de la que Quiroz era socio, fue contratada por el MOP para asesorías vinculadas a obras de riego por $36,7 millones. Devolución de fondos a GATE

Según la nota, de ese contrato $13 millones fueron devueltos por Gerens a GATE , empresa utilizada en el esquema de sobresueldos ilegales.

Según la nota, de ese contrato , empresa utilizada en el esquema de sobresueldos ilegales. Cuestionamiento de la Corte de Apelaciones

El tribunal de alzada estimó que los consultores sabían que los contratos estaban inflados y rechazó la tesis de buena fe planteada por la defensa.

El tribunal de alzada estimó que los consultores sabían que los contratos estaban inflados y rechazó la tesis de buena fe planteada por la defensa. Absolución por falta de dolo

La Corte Suprema revocó la condena y restableció la absolución, argumentando que no se acreditó colaboración maliciosa ni dolo de parte de Quiroz y otros consultores. Si quieres leer la nota completa sigue este link: Fraude al fisco: el delito por el cual Jorge Quiroz fue condenado y luego absuelto por la Suprema