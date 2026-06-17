Diputados UDI piden citar como “sujeto de interés” a exdirector de Migraciones

Los diputados oficialistas de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Natalia Romero y Mario Olavarría pidieron a la Fiscalía citar como “sujeto de interés” al exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Thayer, en la investigación por el ingreso al país de niños haitianos cuyo paradero aún no ha sido establecido.

Según informó BioBioChile, los parlamentarios fundamentaron la solicitud en una eventual inacción administrativa y cuestionaron las explicaciones entregadas por Thayer respecto de las medidas adoptadas frente al caso.

Romero y Olavarría sostuvieron que durante el gobierno anterior se flexibilizaron los criterios de ingreso debido a la crisis política en Haití, lo que habría impulsado la autorización de más de 16 mil permisos de reunificación familiar, en su mayoría para menores de edad.

A juicio de los diputados, las decisiones adoptadas —o las acciones que eventualmente se omitieron— pudieron incidir directamente en la situación. También acusaron la existencia de una política migratoria “excesivamente permisiva”, que habría debilitado los controles del Estado.

Los legisladores afirmaron que no bastaba con que el exdirector presentara una denuncia y plantearon que debía haber escalado oportunamente los antecedentes a otras instituciones. Será la Fiscalía la encargada de determinar si existieron responsabilidades administrativas u omisiones vinculadas al caso.