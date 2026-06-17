Sin señal: 31 localidades rurales de Ñuble presentan fallas de conectividad digital

La conectividad digital en los sectores rurales de Ñuble se encuentra en entredicho debido a las múltiples fallas que presenta el servicio de internet, particularmente en localidades más apartadas. Los reclamos de usuarios han sido múltiples, lo que puso la mirada en las empresas que prestan el servicio de telefonía móvil e internet.

“La conectividad en el valle del Itata no es mala, es pésima“, grafica el alcalde de Ninhue, Luis Molina, quien afirma que entre los más afectados se cuentan los estudiantes, “a quienes hemos entregados notebooks pero cuentan con mala conexión“.

En este escenario, la subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido, anunció el comienzo de fiscalizaciones de antenas móviles en 31 localidades de las siete comunas que conforman la Provincia de Itata.

“Estas acciones concretas nos permitirán mejorar una de las principales dificultades que enfrentan distintas localidades del Valle del Itata en materia de inclusión digital. Aunque hemos avanzado en el despliegue de redes móviles 5G, nuestro equipo de fiscalización ha identificado 31 antenas que abordaremos para entregar un funcionamiento idóneo que cumpla con los estándares comprometidos por el sector privado“, explicó la autoridad.

En la primera etapa, serán fiscalizadas 16 localidades obligatorias de las concesionarias Entel, ClaroVTR y Movistar de los servicios públicos de transmisión de datos, en las comunas de Cobquecura, Trehuaco, Coelemu y Quirihue. En tanto, en la segunda etapa, se realizarán fiscalizaciones en 15 localidades obligatorias de las concesionarias Entel, ClaroVTR, Wom y Movistar de los servicios públicos de transmisión de datos, en las comunas de Quirihue, Portezuelo, Ránquil y Ninhue.

El seremi de Transportes y Telecomunicaciones de Ñuble, Omar Sandoval, explicó que el trabajo en terreno permitirá establecer una nueva hoja de ruta para el territorio. “Nuestro equipo técnico verificará el estado de las antenas y recopilará antecedentes que serán fundamentales para definir futuras acciones. El objetivo es contar con un diagnóstico actualizado que permita reducir las brechas de conectividad y orientar de mejor manera las inversiones y gestiones que se requieran”.

Dese la Subtel explicaron que si detectasen la falta de servicios operativos en la localidad obligatoria, los antecedentes serán remitidos para su evaluación jurídica y se adoptarán las medidas que eventualmente correspondan.

El alcalde de Ninhue, quien además preside la Asociación de Municipalidades del Valle del Itata, valoró el inicio de este proceso. “Los municipios hemos planteado reiteradamente las dificultades de conectividad que afectan a nuestros vecinos y vecinas, por lo que las fiscalizaciones son una señal concreta de una planificación que considera la realidad de cada comuna y localidad rural”.