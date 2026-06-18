Fiscalía declara desierto concurso para Unidad de Formación y deja fuera a Raúl Guzmán

El fiscal nacional Ángel Valencia declaró desierto el concurso para designar al director de la nueva Unidad de Formación, Perfeccionamiento y Capacitación del Ministerio Público, decisión que dejó fuera al exfiscal y exsecretario del Senado Raúl Guzmán, uno de los postulantes al cargo.

De acuerdo con La Tercera, la resolución se tomó tras recibir postulaciones y analizar las propuestas y exposiciones de los aspirantes. La nueva unidad, descrita como una suerte de Academia 2.0, forma parte de los cambios introducidos en el Ministerio Público a partir de la ley de fortalecimiento institucional.

La postulación de Guzmán había elevado la atención sobre el concurso. Según el medio, su interés por liderar la academia generó reparos dentro de la Fiscalía: fuentes consultadas apuntaron a que postuló mientras aún estaba en curso el proceso en que buscaba ser reelegido como secretario del Senado, y a que algunos consideraban improcedente su retorno al Ministerio Público.

Más allá de esos cuestionamientos, Valencia no escogió a Guzmán ni a ninguno de los demás aspirantes. Las bases del concurso contemplaban esa facultad, al tratarse de un cargo de confianza, similar al de directivos de otras unidades especializadas.

Con la decisión, Guzmán queda nuevamente fuera de un proceso relevante: tampoco continuó en la secretaría del Senado, cargo en el que finalmente fue ratificado Luis Rojas.