Longueira vuelve a la directiva UDI, pero como secretario general: presidente será Jorge Alessandri

Pablo Longueira volverá a ocupar un rol de primera línea en la UDI. El exministro anunció este viernes que integrará una lista para las elecciones internas del partido, aunque finalmente no competirá por la presidencia de la colectividad, cargo que será encabezado por el diputado Jorge Alessandri.

La decisión fue comunicada por el propio Longueira a través de un mensaje enviado a dirigentes y militantes del partido, donde informó que ambos liderarán una propuesta conjunta para conducir a la UDI en una nueva etapa.

“Hoy anunciaremos con Jorge Alessandri, desde el Memorial de Jaime, que conformaremos una lista para las elecciones internas de la UDI. Él irá de presidente y yo en la secretaría general”, señaló.

El exsenador agradeció el respaldo recibido durante los últimos meses, especialmente de quienes retomaron su militancia en la colectividad. “Fue vital para lograr este esfuerzo de que la UDI sea una sola y vuelva a sus raíces”, sostuvo.

Longueira explicó que hace algunos meses llegó a la convicción de que no era conveniente regresar a la presidencia del partido. “Yo estimaba que no era lo óptimo para la UDI que yo la volviera a presidir. No buscaba proyectarme a nada, solo que la UDI volviera a ser la UDI popular que Jaime soñó”, afirmó.

Según relató, tras una serie de conversaciones con Alessandri terminó ofreciéndole encabezar la lista. “Volvimos a conversar muy profundamente hace un mes atrás y este miércoles, en nuestra tercera conversación, le ofrecí que presidiera la UDI y que si aceptaba, yo lo acompañaría en la secretaría general”, indicó.

El exministro también planteó que esta nueva etapa busca convocar tanto a las generaciones fundadoras como a los cuadros más jóvenes del partido. “Se inicia una nueva etapa de la UDI Popular en la que todos ustedes están invitados a contribuir con sus historias de entrega a la construcción de un Chile más justo”, expresó.

Asimismo, recordó el legado de Jaime Guzmán y llamó a la militancia a involucrarse en el proceso interno. “No se resten, porque el país necesita hoy, a las nuevas generaciones de la UDI, junto a las anteriores, más unidas que nunca, para que volvamos a ser un Camino para servir a Chile”, manifestó.

La decisión implica que Longueira da un paso atrás en sus aspiraciones de liderar formalmente la colectividad, luego de meses marcados por críticas a la actual conducción encabezada por Guillermo Ramírez y por cuestionamientos al gobierno del Presidente José Antonio Kast.

El acuerdo también fue seguido con atención en La Moneda, donde existía preocupación por la posibilidad de que Longueira asumiera la presidencia del partido oficialista y pasara a integrar el comité político como uno de sus interlocutores permanentes.

El anuncio oficial de la dupla Alessandri-Longueira está previsto para realizarse durante esta jornada en el memorial de Jaime Guzmán.