Diputados DC rechazarán acusación contra Nicolás Grau por falta de mérito

La bancada de diputados de la Democracia Cristiana (DC), partido de oposición, anunció que votará en contra de la acusación constitucional presentada contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau, tras concluir que el libelo no reúne méritos suficientes para prosperar.

El diputado Jorge Díaz sostuvo que, luego de revisar “en rigor” la acusación, no existen fundamentos “suficientes ni legales” ni elementos vinculados al área de Hacienda que justifiquen apoyar la ofensiva. Además, señaló que la postura fue adoptada por la bancada y que la decisión fue “bastante unánime”.

En la misma línea, el diputado Héctor Barría afirmó que, tras revisar el texto durante un tiempo prolongado, llegaron a la conclusión de que “no tiene mérito alguno”. Junto con ello, llamó a los sectores que fueron gobierno recientemente a mejorar el diálogo y evitar nuevos enfrentamientos políticos.

“Tenemos que ser capaces de colocar énfasis en los temas que nos piden los chilenos y chilenas, crecimiento, trabajo, seguridad pública y no en esta guerra de guerrilla que poco aporta”, planteó Barría.

Por su parte, el diputado y presidente de la colectividad, Álvaro Ortiz, afirmó que la postura fue discutida y acordada con la mesa nacional de la DC. “La Democracia Cristiana estará en contra de la acusación constitucional en contra del exministro Grau”, señaló.

Ortiz también cuestionó el escenario político que rodea la ofensiva y apuntó a una mayoría de diputados republicanos que, a su juicio, ha actuado “con mucha fuerza” y “en algunos casos con mucha arrogancia”, aliada con partidos como el PDG. Según el parlamentario, este tipo de disputas “poco y nada sirven” y ocurren “en un pésimo momento”.