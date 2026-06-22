Pescadores artesanales declaran a subsecretario de pesca como “interlocutor no válido”

El Consejo para la Defensa del Patrimonio Pesquero (Condepp) y las organizaciones que integran la Mesa Pelágica de Lo Rojas informaron que resolvieron declarar al subsecretario de Pesca, Osvaldo Urrutia, como interlocutor no válido para el diálogo con la pesca artesanal.

La decisión fue adoptada en medio de la movilización activa que mantienen los pescadores pelágicos de la Región del Biobío y, según las organizaciones, responde a la “pérdida total de confianza” en la autoridad sectorial.

El sector acusa incumplimientos de compromisos asumidos con la pesca artesanal, falta de respuestas a demandas históricas y eventuales conflictos de interés dados a conocer por El Mostrador, que —a juicio de las organizaciones— comprometerían la imparcialidad de quien encabeza la institucionalidad pesquera.

A partir de ahora, la interlocución política del sector será exclusivamente con el ministro de Economía, cartera de la cual depende la Subsecretaría de Pesca, informaron los dirigentes.

Entre los puntos que mantienen tensionado al sector figuran la no inscripción de armadores pequeños en pesquerías cuya incorporación habría sido acordada durante la administración anterior; el desconocimiento del acuerdo sobre cubicación de bodegas, una demanda histórica de la pesca artesanal; y la falta de una propuesta gubernamental para una plataforma social destinada a trabajadores del mar.

Según cifras entregadas por el sector, la pesca pelágica artesanal reúne a más de 8.000 pescadores activos y genera cerca de 18.000 empleos directos e indirectos vinculados a la captura, procesamiento, transporte y comercialización de recursos como sardina y anchoveta.

Las organizaciones también manifestaron inquietud por la discusión del Régimen Artesanal de Extracción (RAE) para sardina y anchoveta. Denuncian falta de transparencia y advierten que aún no se conocen públicamente los criterios definitivos para la distribución de cuotas de captura.

“Hemos agotado nuestra paciencia. El subsecretario Osvaldo Urrutia ha desconocido acuerdos alcanzados con nuestro sector, ha sido incapaz de entregar soluciones a problemas que llevan años esperando respuesta y mantiene una conducción marcada por la opacidad”, señaló el presidente de Condepp, Hernán Cortés Bernal.

El vicepresidente de Condepp, Rosendo Arroyo, sostuvo que las organizaciones no piden beneficios especiales, sino el cumplimiento de compromisos previamente asumidos por el Estado. “No estamos pidiendo privilegios. Estamos exigiendo que se respeten los acuerdos”, afirmó.

Condepp anunció que solicitará una reunión directa con el ministro de Economía para abordar tres materias: la inscripción de armadores pequeños en las pesquerías comprometidas, la implementación definitiva de la resolución sobre cubicación de bodegas y una propuesta concreta de plataforma social para trabajadores de la pesca artesanal.