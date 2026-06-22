Senadora Provoste y proyecto de Sala Cuna: pide que el Gobierno “le cuente la firma a la ciudadanía”

La senadora Yasna Provoste cuestionó duramente la decisión del Gobierno de otorgar discusión inmediata al proyecto de Sala Cuna Universal, advirtiendo que la rapidez con que se tramita la iniciativa impide escuchar a actores clave dentro del debate legislativo.

Según planteó la parlamentaria por Atacama, la urgencia aplicada por La Moneda limita la posibilidad de conocer antecedentes relevantes sobre el financiamiento de la propuesta. “El gobierno no está dispuesto a escuchar, por lo mismo, le pone discusión inmediata a la indicación del presidente Kast, donde ni siquiera vamos a poder escuchar a la Administradora de Fondo de Cesantía”, sostuvo.

Provoste aseguró que el principal problema del proyecto radica en que, a su juicio, la iniciativa no cumple con las características que promete su nombre. “Cuando usted le pregunta a cualquier persona si estarían de acuerdo con una sala cuna universal todos diríamos al unísono que estamos de acuerdo. El problema es que este proyecto de ley no es ni siquiera una sala cuna; porque las salas cunas tienen estándares, existe un personal especializado y lo que propone el gobierno es simplemente una guardería; no es universal y además se financia con los recursos del Fondo de Cesantía de las y los trabajadores”, afirmó.

La senadora también sostuvo que la propuesta no fortalece la red pública de educación inicial existente en el país. En ese sentido, indicó que la iniciativa deja fuera a instituciones como Junji, Integra, los jardines VTF y los establecimientos administrados por los Servicios Locales de Educación Pública, los que —según señaló— no recibirían recursos adicionales.

Asimismo, cuestionó que los fondos provengan de los ahorros del Seguro de Cesantía y que estos sean destinados a establecimientos privados. “Los recursos que se van a sacar de los ahorros del Seguro de Cesantía a los trabajadores se emplearán para entregárselos a las salas cunas o guarderías privadas sin garantizar calidad para los hijos e hijas de las trabajadoras”, indicó.

Provoste agregó que existen preocupaciones respecto de las condiciones de funcionamiento de algunos recintos que podrían acceder a estos recursos. “Uno se pregunta por qué un hijo o una hija de una mujer trabajadora tiene que estar sujeta a hechos lamentables que ya hemos visto (…) y eso es lo que se busca proliferar con la indicación del gobierno”, señaló.

Finalmente, insistió en que el debate debe centrarse en los contenidos reales del proyecto y no en su denominación. “Cuando se le cuenta la firme a la ciudadanía, nadie puede estar a favor de una iniciativa como esta, que se presenta con un gran título, sala cuna universal, pero que no es ni sala cuna ni universal”, afirmó.

La legisladora concluyó señalando que el Ejecutivo busca avanzar rápidamente con la tramitación sin incorporar nuevas exposiciones técnicas. “Ese pilar lo debilita La Moneda para poder entregar los recursos de los trabajadores a privados”, sostuvo.