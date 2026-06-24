Cámara da luz verde a propuesta UDI para presionar a Kast a bajar la edad penal a 13 años

La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución impulsado por la UDI que solicita al Presidente José Antonio Kast dar urgencia a una reforma para rebajar la edad de responsabilidad penal adolescente de 14 a 13 años, además de endurecer el trato penal a jóvenes de 16 y 17 años reincidentes o vinculados a delitos graves.

La iniciativa fue aprobada en Sala con 77 votos a favor y se enmarca en un clima legislativo marcado por el aumento de la preocupación por la participación de menores de edad en delitos de alta connotación social, especialmente tras el crimen de un niño de 12 años en una encerrona en San Bernardo, caso en el que han sido detenidos al menos dos adolescentes.

El proyecto de resolución —presentado por parlamentarios de la UDI— plantea que el sistema actual estaría siendo desbordado por “nuevas modalidades delictuales”, entre ellas el reclutamiento de menores por parte de organizaciones criminales, que aprovecharían las sanciones más bajas del sistema juvenil. En esa línea, los impulsores sostienen que el fenómeno refleja una incorporación cada vez más temprana de adolescentes a estructuras delictivas.

Desde la bancada gremialista, el diputado Eduardo Cretton defendió la iniciativa señalando que “lo que buscamos es que el Estado se haga cargo de un problema que es bastante evidente: cada vez se hace más frecuente que los jóvenes y adolescentes participen en delitos violentos”. A su juicio, la discusión no puede eludir la gravedad de los hechos ni el impacto en las víctimas.

En la misma línea, el diputado Hotuiti Teao (Ind-UDI) respaldó la resolución y la vinculó directamente al caso de San Bernardo. “La muerte de un niño de 12 años en una encerrona no puede dejarnos indiferentes”, afirmó, agregando que “cuando la delincuencia es capaz de arrebatarle la vida a un menor de edad con tanta crueldad, el Estado debe responder con firmeza”.

Teao además llamó al Ejecutivo a acelerar la tramitación de la reforma, argumentando que “no basta con lamentar; también debemos tomar decisiones” y que, si adolescentes participan en delitos de extrema gravedad, el Estado debe contar con herramientas para exigir responsabilidad penal acorde a esos hechos.

Con la aprobación de la resolución, la Cámara instala presión política sobre La Moneda para que priorice la discusión de una reforma que vuelve a situar la edad de imputabilidad penal en el centro del debate sobre seguridad y delincuencia juvenil.

Bancada RN pide acelerar trámite

La bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) envió una carta a la presidenta del Senado, Paulina Núñez, solicitando acelerar la tramitación de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente y pedir su priorización en la próxima reunión de comités parlamentarios de la Cámara Alta.

En la misiva, los diputados sostienen que la iniciativa busca abordar la participación de adolescentes en delitos violentos y la reincidencia, señalando que el sistema actual no ha logrado interrumpir esas trayectorias de manera efectiva. A la vez, recalcan que el proyecto no busca debilitar la reinserción social, sino equilibrarla con la protección de las víctimas y una respuesta penal más efectiva frente a delitos de alta gravedad, y advierten que su avance en el Senado ha sido más lento de lo esperado pese a su carácter prioritario.