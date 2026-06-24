Cupón de gas licuado apenas llega a las principales ciudades de Magallanes

En la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, la calefacción no es un gasto ocasional ni puramente invernal. Durante varios meses del año, miles de hogares mantienen encendida la calefacción gran parte del día para enfrentar temperaturas que pueden permanecer bajo cero durante semanas. El gas, más que un combustible, es una condición básica para habitar la región.

Por eso, el nuevo cupón de gas licuado, impulsado por el Gobierno, presenta una particularidad en Magallanes: el combustible que busca subsidiar tiene una presencia muy reducida en las principales ciudades de la región.

Mientras el beneficio entrega un cupón de $ 27 mil para la compra de cilindros de gas licuado a hogares vulnerables, la matriz energética de la región se construyó durante décadas sobre el gas natural distribuido por cañería.

Actualmente, cerca del 99% de las viviendas urbanas de la región utiliza gas de red, una de las coberturas más altas del país. A diferencia de otras regiones, Magallanes cuenta además con un sistema permanente de subsidio al gas natural que durante décadas ayudó a consolidar esta matriz energética.

Además, la mayor parte de la población regional se concentra precisamente en ciudades como Punta Arenas y Puerto Natales, donde el gas por cañería forma parte de la vida cotidiana y prácticamente desplazó al gas licuado hace años.

Según el estudio “Consumo de leña y otros biocombustibles sólidos en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena” elaborado en 2025 por el Observatorio Bosques, Energía y Sociedad, el gas licuado está presente en apenas el 1% de las viviendas urbanas. En los sectores rurales, en cambio, su utilización alcanza al 35% de los hogares.

Las excepciones se encuentran principalmente en territorios aislados como Puerto Williams, donde una nueva planta de GLP busca ampliar la disponibilidad de gas y reducir la dependencia de la leña.

Esto significa que el nuevo subsidio podría resultar relevante para viviendas rurales o aisladas que no cuentan con acceso a la red de gas, pero tendría una incidencia mucho menor en las principales ciudades de la región, donde la calefacción y el consumo energético residencial continúan dependiendo casi por completo del gas natural subsidiado.