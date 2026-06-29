ANP condena reacción de alcalde Toledo a publicación de medio local de Puente Alto al que amenazó

La Asociación Nacional de Prensa (ANP) expresó su rechazo ante la reacción del alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, a la publicación de un medio comunal al que acusó de “ensuciar la gestión municipal” y amenazó con denunciar.

La situación tuvo origen en una nota de Puente Alto al Día, diario impreso y digital que cubre la pauta de la comuna. El pasado 15 de junio, el citado medio replicó las declaraciones de Toledo en el programa La Magia Azul sobre la posible instalación de un estadio para un club de fútbol profesional en Puente Alto, titulada “Toledo abre opción a estadio de la U en Puente Alto“.

La publicación generó una doble respuesta por parte del edil. El propio día de la publicación, Toledo acusó al medio en su perfil de Instagram de sacar de contexto sus palabras: “Si bien dije que si bien [sic] las puertas siempre estarán abiertas, no es algo que tengamos definido en Puente Alto, y si lo llegamos a definir será con participación ciudadana, le pido mayor seriedad al medio con la información que comparte”.

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Tres días después, y esta vez desde su perfil de Instagram, Toledo redobló la ofensiva contra el medio: a través de un video en donde lo acusó de “ensuciar la gestión municipal”, anunció una denuncia contra Puente Alto al Día “por las constantes publicaciones que muchas veces faltan a la verdad, o con información incompleta. Y esto ha creado una percepción de la ciudadanía con respecto a distintos temas que no corresponden”.

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Ante los hechos, la ANP expresó su solidaridad con el medio de noticias y su rechazo “a las amenazas e intimidaciones de las que ha sido objeto”.

“A partir de esa publicación (la del alcalde Toledo), Puente Alto Al Día comenzó a recibir numerosos mensajes privados y comentarios públicos de carácter intimidatorio, entre ellos expresiones que anticipan agresiones físicas —como “prepárense pa’ las piedras”—, junto a otras descalificaciones e insultos dirigidos contra su equipo”, alertó la agrupación gremial, que lamentó que la situación se desencadenara “luego de que una autoridad pública, investida de poder y dotada de un amplio alcance comunicacional, estigmatizara abiertamente a un medio de comunicación por el ejercicio de su labor informativa”.

“Quienes ocupan cargos de autoridad tienen, por cierto, el legítimo derecho de controvertir las informaciones que les conciernen y de recurrir a las vías institucionales que estimen procedentes. Pero ese derecho lleva aparejado un deber de prudencia y responsabilidad que en este caso no se advierte“, añade la ANP, que cerró su comunicado llamando a las autoridades de la comuna a “a deponer toda forma de descalificación pública hacia el medio, a contribuir a rebajar la tensión que ellas mismas han ayudado a generar y a respetar sin reservas el ejercicio del periodismo”.